Un formale e istituzionale saluto al S.E. Monsignor Filippo Santoro, per ringraziarlo della sua missione, conclusa, come Arcivescovo a Taranto, è la messa programmata per Venerdì 8 settembre 2023, proprio nella festa della Natività della Beata Vergine Maria, alle ore 19, nella Basilica Cattedrale di san Cataldo.

S. E. R. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo emerito di Taranto, alla presenza dell’Arcivescovo Metropolita, presiederà la Concelebrazione Eucaristica in ringraziamento per gli anni del Suo Ministero Episcopale nella Sede bimare.

L’evento vedrà la partecipazione di istituzioni e autorità e prevederà l’applicazione di un protocollo:

Le Ill.me Autorità vorranno giungere in Cattedrale entro le ore 18.50 dalla porta prospiciente Largo Arcivescovado. Saranno accolte dal personale addetto al Protocollo ed accompagnate ai posti Loro riservati.

I Revv.di Sacerdoti, che vorranno concelebrare, dovranno giungere in Arcivescovado entro le ore 18.30, portando con sé amitto, camice, cingolo e stola bianca. I Revv.di Diaconi, che prendono parte alla Celebrazione, si adegueranno alle medesime indicazioni.

Le Delegazioni delle Parrocchie, delle Case Religiose, delle Confraternite e dei Movimenti e Associazioni laicali dovranno giungere in Cattedrale, accedendo dal portone principale, entro le ore 18.30 per pendere posto in navata.