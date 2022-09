Partono le aperture straordinarie domenicali dei mercati rionali di Talsano e quartiere Salinella.

Confermando un approccio che già in passato aveva garantito ottimi risultati in termini di affluenza di operatori e cittadini, l’amministrazione Melucci ha accolto positivamente la richiesta dei commercianti ambulanti e delle loro associazioni di categoria.

«La nostra amministrazione – ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci – così come gli assessorati di riferimento, ha sempre tenuto in grande considerazione il commercio di vicinato e i mercati rionali, perché parti fondamentali di un’economia sana, vitale e diversificata. Anche per questo motivo l’auspicio di avviare le aperture straordinarie dei mercati è stata subito tradotto nelle delibere necessarie per la loro realizzazione, grazie anche alle preziose sollecitazioni pervenute dalla commissione consiliare Attività Produttive, attraverso il suo presidente Goffredo Lo Muzio».

«I commercianti, specie quelli di vicinato – ha aggiunto l’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli – e gli ambulanti che da sempre popolano e rendono autentici i nostri mercati rionali, piegati dalla crisi economica che sta colpendo l’intera Europa, avevano bisogno di azioni di questo tipo che hanno trovato da subito supporto e sostegno da parte dell’amministrazione».

Nello specifico, il mercato di Talsano sarà aperto il 9 ottobre e il 13 novembre, mentre quello del quartiere Salinella sarà attivo, sempre straordinariamente, nelle giornate del 16 ottobre e del 20 novembre.