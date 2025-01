Da venerdì 31 gennaio le “Tombe a camera” presenti in città potranno essere nuovamente visitate dal pubblico. Altro obiettivo raggiunto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci nell’ambito delle iniziative finalizzate alla promozione e fruizione del vasto patrimonio culturale ed artistico di cui l’intero territorio ionico è custode.

Il primo ad aprire i battenti sarà il sito archeologico in via Marche, dove nel corso della giornata, a partire dalle 09.30, il volontariato locale e la comunità daranno vita ad incontri e momenti di animazione. E proprio in occasione della “XVIII Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà”, scuole e cittadini avranno la possibilità di visitare, accompagnati da una guida esperta, questa importante testimonianza del passato e conoscere le realtà di terzo settore presenti.

La riapertura delle “Tombe a camera” si registra a poco più di un mese dall’accordo per la loro gestione che il Comune ha siglato con le cooperative “Polisviluppo” e “Museion”, entrambe dotate della competenza e della professionalità necessarie per promuovere ed ottimizzare l’accesso a luoghi in grado di attirare le attenzioni non solo di cittadini e visitatori, ma anche di quei turisti che, come dimostrano i positivi dati relativi agli ultimi anni, stanno scegliendo sempre più la “città dei due mari” come mèta delle loro vacanze.

Prova tangibile dell’impegno profuso dall’Amministrazione Melucci per la tutela e la valorizzazione della cultura e della storia del capoluogo ionico, tutti siti sono stati oggetto di lavori di restauro, manutenzione e rifunzionalizzazione anche grazie ai cosiddetti “fondi ex ILVA” in attuazione del “Piano di Rigenerazione Sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola”.

“Desidero ricordare che gli interventi di riqualificazione – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Angelica Lussoso – sono stati eseguiti nel rispetto del cronoprogramma delle specifiche opere di recupero e manutenzione previste dal più vasto piano di rigenerazione urbana “Ecosistema Taranto”, lo stesso che sta portando la città anche al centro di progetti di valorizzazione turistica. Con la riapertura delle “Tombe a camera” siamo orgogliosi di ribadire l’efficacia del programma di riqualificazione dei beni archeologici presenti nell’area urbana messo in atto dall’Amministrazione a favore della comunità.”