Si svolgerà nel fine settimana del 28 e 29 settembre 2024 il raduno “Maggiolino dei due Mari”, riservato a Maggiolini, Pulmini, derivati, Volkswagen storiche e New Beetle.

L’evento, organizzato dal club Amici del Maggiolino Taranto, si svolgerà sabato 28, a partire dalle ore 15,30 con l‘incontro dei “maggiolinisti” a San Giorgio J. per accogliere i veicoli e i loro equipaggi, alcuni dei quali provenienti anche da lontano. Sarà l’occasione per visitare in loco il museo dei mestieri in bicicletta.

In serata gli ospiti del raduno potranno partecipare a “La notte bianca degli ipogei” organizzato da Taranto Grand Tour nella città vecchia di Taranto.

Domenica 29 dalle ore 08,30 gli equipaggi saranno accolti in via Mignogna a Taranto, dove i veicoli saranno esposti al pubblico. Seguirà la visita guidata di alcuni palazzi del Borgo

Umbertino di Taranto in collaborazione con Taranto Grand Tour. Tra i veicoli partecipanti al raduno, in occasione del pranzo sociale, saranno premiati alcuni mezzi di particolare interesse.