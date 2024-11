Si svolgerà il 19 novembre, alle ore 18.00, nel Cortile dei Pescatori, all’interno del Centro commerciale Porte dello Jonio Nhood di Taranto, un evento legato alla campagna #ioleggoperchè, iniziativa sociale di promozione alla lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) con il sostegno dei Ministeri della Cultura, dell’Istruzione e del Merito.

Lo scopo è quello di creare e potenziare le biblioteche scolastiche attraverso le donazioni. In otto anni, grazie al progetto, le biblioteche si sono arricchite di oltre 3 milioni di libri nuovi. L’evento in programma a Porte dello Jonio prevede lo svolgimento di diverse attività. In primo luogo sarà celebrata la donazione dei libri alle scuole e, in quest’ambito, un istituto riceverà il buono speciale offerto da Porte dello Jonio per l’acquisto di nuovi volumi presso lo store Mondadori presente nella stessa galleria.

A seguire avrà luogo la presentazione della graphic novel ispirata al mito di Falanto, intitolata “Metti una sera a Taranto” (Print me editore). Autori del libro a fumetti sono il prof. Elio Michelotti dell’Istituto Liside/Cabrini di Taranto e il disegnatore Giuseppe Sansone. All’evento prenderanno parte gli studenti delle quinte classi, indirizzi grafica e ottica.

“Crediamo molto nella promozione della lettura e delle attività culturali, soprattutto quando sono rivolte alle giovani generazioni – spiega Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Jonio Nhood di Taranto – abbiamo aderito con convinzione al progetto #ioleggoperchè, fermamente convinti che il sapere e le competenze sono per i giovani i migliori strumenti per affermarsi nella vita e costruire il futuro”.