Nell’ottica di valorizzare oltre ai luoghi, anche il folklore e le tradizioni, Taranto Grand Tour è lieta di annunciare la realizzazione del Presepe Vivente nel Centro Storico di Taranto grazie alla collaborazione tra Archita Festival e la Pro Loco Crispiano

Sabato 23 dicembre, a partire dalle ore 18:30, circa 50 figuranti animeranno via Cava per rievocare i momenti che precedettero la nascita di Gesù. Il luogo scelto per la rappresentazione si trova in una zona della Città Vecchia troppo spesso dimenticata, insieme ai suoi abitanti, e che collega la parte alta con la parte bassa del Centro Storico

Chi volesse proporsi come figurante può contattare il 3283330187

L’Associazione Turistica Pro Loco di Crispiano A.P.S. diede avvio al primo Presepe Vivente nella zona storica di Crispiano nel lontano 1986. L’evento ideato è stato il primo ed unico in Puglia nel suo genere anche per l’attenzione e la cura dei dettagli degli abiti realizzati. Anche in questa occasione verranno riproposte scene legate agli antichi mestieri il cestaro, il casaro, le sarte, ecc.

Negli anni decine di migliaia di visitatori hanno assistito a questo evento e diverse generazioni hanno voluto prenderne parte come figuranti vivendo un’esperienza unica. Questo evento caratteristico ha incuriosito e attirato l’attenzione di tv locali e nazionali trovando spazio in programmi come la “Prova del cuoco”, “Uno Mattina”, “La Vita in diretta”, ecc.