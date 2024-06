Con un’operazione difficile Anna Paola Lacatena traduce, con l’onestà intellettuale che la distingue, la biografia di un io narrante, Miki Formisano, che si racconta nelle sue parole.

VENERDÌ 7 Giugno h.20:00, a La Factory in via Niceforo Foca 30 a Taranto Porta Napoli. Un incontro, moderato da Alessandra Mastrorosa, che in breve racconta un viaggio, attraversa la storia di una vita frastagliata: transessualità, tossicodipendenza, violazione e violenza si affastellano allacciandosi al tessuto sociale.

L’occasione perfetta per confrontarsi, sotto i riflettori dell’HYPERCUBE Gallery e insieme al collettivo HUMAN PRIDE Taranto nato in questo 2024 dall’unione di più attivisti e attiviste risiedenti nel territorio jonico, su istanze dal fortissimo impatto emotivo e sociale.

Un impegno intersezionale quello della neonata realtà tarantina che riconosce nei concetti di omo/ bi/ transfobia, di patriarcato, razzismo, sessismo, abilismo e sfruttamento la radice comune a tutte le forme di oppressione.

Tematiche che colpiscono grossissime fette di popolazione e che il prossimo 6 Luglio 2024 ci porteranno tutte e tutti in giro per le strade di Taranto in un evento corale, un momento collettivo al quale sarà fondamentale esserci!

Anna Paola Lacatena

Anna Paola Lacatena già direttrice del Servizio socio-sanitario, dal 2001 è dirigente Sociologa I livello presso il Dipartimento Dipendenze patologiche della Asl di Taranto. Ha insegnato Antropologia e Sociologia presso l’Università di Bari (Polo Universitario di Taranto). Tra i suoi lavori: Con i tuoi occhi. Donne, tossicodipendenza e violenza sessuale (F. Angeli, 2012), La polvere sotto al tappeto. Il discorso pubblico sulle droghe tra evidenze scientifiche e ipocrisie (Carocci, 2021), il suo ultimo lavoro.

Soggetto e coautore

Miki Formisano ad oggi e ormai da anni, è impegnato con i giovani della sua città in progetti di educazione sessuale e di informazione e prevenzione delle sostanze psicotrope e dei comportamenti a rischio. E’ presidente CEST centro salute trans e gender variant. Fondatore associazione T Genus Magna Grecia. Vice Presidente NPS Italia e Presidente NPS Puglia.Vice Presidente Cuori Solidali.

Mediatrice dell’incontro

Alessandra Mastrorosa da qualche anno si dedica ai Disability Studies, nel 2022 ha contribuito al primo volume collettivo e corale redatto da persone TUPS (Tipi Umani Particolarmente Strani) Almanacco TUPS 2022, un acronimo che raccoglie tutte le non conformità relazionali, cognitive, sensoriali, esistentive e d’ogni altro genere.