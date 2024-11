Domenica mattina 10 novembre a “Stai Parlato”: Giuliano Pavone. Il podcast live de La Factory, giunto alla sua seconda stagione, torna nella nuova formula aperitivo in collaborazione con Tabir – house of beer Taranto.

Un’anteprima a Taranto, nella cornice suggestiva di Porta Napoli: preparatevi a tuffarvi insieme a noi nel suo ultimo romanzo, “Per diventare Eduardo” – Laurana Editore. Un’avvincente storia, un viaggio lungo oltre quarant’anni tra Taranto, Roma, Napoli e Milano.

La magia del teatro celebrata attraverso le lezioni di Eduardo, che diventa un esempio per i giovani di oggi. Giuliano attraverso la storia di Franco, giovane tarantino figlio di un operaio della terribile fabbrica che ha mietuto, e continua a mietere, vittime di ogni età, racconta una vicenda di scoperta del proprio io, del mondo che lo circonda e racconta l’Italia di un decennio che sembra tanto lontano quanto rimpianto. Un testo dal doppio carattere, biografico e narrativo, che lascia nel lettore un sorriso e il desiderio di tornare sui passi di un grande artista immortale.

Ci divertiremo a chiacchierare con Giuliano Pavone, sarà l’occasione per fargli qualche domanda e acquistare il suo libro. Come sempre tutto nell’atmosfera informale de La Factory, schivando qua e la qualche imprevisto insieme ad un ospite di eccezione: Antonio Rolla, autore della copertina del libro.

Siete curiosi di scoprire ciò che accadrà durante la nostra registrazione live, in cui parliamo di ciò che ci piace con chi lo fa? Raggiungeteci in via Niceforo Foca 30 dalle 11:00!

L’orario è quello perfetto per l’aperitivo, gli ingredienti per passare insieme una domenica mattina da ricordare ci sono tutti!