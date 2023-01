Una giornata da trascorrere tra concerti, Dj set, mostre digitali, icone e sapori tipici di un’epoca che, da molti, viene definita mitica. È tutto pronto per ‘80TA Festival. Appuntamento domani, giovedì 5 gennaio, dalle ore 12:00 alle 24:00 nel borgo di Taranto in via Principe Amedeo (tra via De Cesare e via Massari) e via Massari (tra via Principe Amedeo e piazza Giovanni XXIII).

L’evento è organizzato da Ciro Merode con la collaborazione del Comune di Taranto – Piano di rigenerazione sociale per l’area di crisi di Taranto approvato con decreto del 07/08/2020 del ministero dello Sviluppo Economico. Hanno collaborato: Sonora-Art Music Drinks & Food, Mexico 70, Barbin, Meu Pai, Moleque, Bevo_Barbin e Archita Festival.

Tutta l’area interessata, per l’occasione resa pedonale, ospiterà performance artistiche su più livelli legate agli anni ’80. Il pubblico potrà aggirarsi tra le varie postazioni e scegliere le attività da seguire. Tra queste, di particolare interesse per i tantissimi appassionati, sarà l’esposizione della DeLorean DMC-12, l’auto passata alla storia grazie al film “Ritorno al futuro”. Sarà possibile osservare un prototipo della macchina del tempo utilizzata da Doc e Marty McFly.

Inoltre «Illustrissimi 80TA»: mostra digitale di Illustrissima, giovane illustratrice tarantina che, con i suoi disegni, reinterpreta in chiave pop le realtà artistiche, culturali e storiche. I suoi lavori saranno proiettati durante l’evento.

Ecco le band che si esibiranno: 20th Century Band, con le colonne sonore dei film cult degli anni ’80 come “Ghostbusters”, “Dirty Dancing”, “Flashdance”, “Happy Days”. Back to the 80’s: Stazione 37 ha ripescato i musicisti della resident band dello storico Ramblas per farne rivivere quelle sonorità. Studio 82: il meglio del tour Banana Republic che Lucio Dalla e Francesco De Gregori portarono in giro negli stadi. Vasconessi: un set che ripercorrerà le più belle canzoni di Vasco Rossi dal 1980 al 1989.

Dj Set: Attilio Capilli, Dj Peg, Franz Lenti, Gianfranco D’Erasmo, Giulio Della Torre, Lello Santoro, Psychocandy. Inoltre ci sarà il talk «80’ nell’onda di una nuova generazione», storie e musiche selezionate da Marcello Nitti.

Attività e concerti sono gratuiti. ’80 TAFestival è un’occasione per vivere la città ricordando i fasti degli anni Ottanta, fatti di nuove sonorità, progetti all’avanguardia, effetti scenici. In questa parte di Taranto, un festival urbano diffuso per animare il centro, offrendo uno spettacolo adatto a ogni generazione, anche a chi non ha vissuto i mitici ’80.