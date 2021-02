“Sipario si legge” si avvicina al mondo dei ragazzi, con la presentazione prevista per venerdì 19 febbraio alle 18:00 del nuovo libro del rapper Kento: Te lo dico in rap, edito da Il Castoro.

Il libro è un’opera dedicata ai più giovani, un modo per avvicinare le nuove generazioni alla musica rap e a tutta la cultura hip-hop uscendo dagli stereotipi negativi comunemente affibbiati a questo genere musicale.

Il messaggio dell’autore Kento

Kento è un artista che ha sempre cercato, con la sua musica, di portare un messaggio positivo e attraverso questo ha sempre lottato per la giustizia e l’uguaglianza, messaggi troppo spesso non associati alla musica rap e alla cultura hip-hop in generale.

La strada per Kento è il punto di partenza per ampliare la propria conoscenza del mondo, abbracciare altre culture e aiutare chi è in difficoltà.

Dalla strada, quindi, al mondo dei ragazzi, con un libro che dà loro gli strumenti per potersi esprimere in maniera creativa e costruttiva attraverso la musica.

L’evento è prodotto in collaborazione con la Libreria Ciurma e verrà trasmesso in diretta streaming dall’area kids della Biblioteca Acclavio di Taranto.

A intervistare l’autore ci sarà Fabrizio Cafaro giornalista di Radio Cittadella; con lui Roberta e Francesca direttamente dalla Libreria Ciurma.

Una libreria per bambini e adolescenti

“Siamo molto contenti di poter presentare un libro che permetta ai nostri giovani di conoscere e praticare un’arte così vicina al loro mondo – commenta Fabiano Marti assessore alla Cultura e ideatore della rassegna Sipario, si legge. –

“Avere in questo progetto una libreria che si interfacci esclusivamente con i bambini e con gli adolescenti è stata una scelta precisa dell’interesse dell’amministrazione guidata dal sindaco Melucci nel voler accendere i riflettori proprio sul mondo dei giovani”.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito del Teatro Fusco e sui canali social di Mondadori Bookstore, Libreria Ubik, Libreria Casa del Libro Cav. A. Mandese, Libreria Ciurma, Libreria Dickens.

Il libro di Kento

TE LO DICO IN RAP è il nuovo libro di Kento, il primo dedicato ad un pubblico di ragazzi, un modo di tramandare le proprie conoscenze del mondo dell’hip-hop e offrire ai giovani un nuovo modo di esprimere i propri pensieri in maniera creativa e costruttiva.

L’autore

KENTO, all’anagrafe Francesco Carlo, è un rapper attivo sin dagli anni ’90. Con il collettivo Gli Inquilini produce quattro album tra il 2003 e il 2007, mentre il primo album da solista arriva nel 2009 con Sacco o Vanzetti.

Nel 2016 pubblica il suo primo libro Resistenza Rap. Musica, lotta e (forse) poesia: come l’Hip-Hop ha cambiato la mia vita (Round robin Editrice).