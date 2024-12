Cosa succede questo fine settimana a LA FACTORY? VENERDÌ 13 dicembre alle h.19:30 L’HYPERCUBE GALLERY prenderà nuova vita! Sulle pareti del nostro ipercubo avrete modo di ammirare il lavoro fotografico di GRAZIANO PULITO.

Una sequenza di scatti, estrapolata dal suo archivio, attraverso cui ammirare la sua visione della vita dell’essere umano. Una visione in bianco e nero, attraverso il grigio delle ombre, con “VARIABILI INCLINAZIONI”.

Nel vernissage previsto per le h.19:30 sarà lo stesso Graziano a raccontarci cosa rappresenta la fotografia nella sua vita, quali sono i suoi riferimenti, le sue ispirazioni e tutto ciò che vorrete ascoltare direttamente dalla sua voce. Sì perchè il racconto avverrà ai microfoni del nostro PODCAST, Stai Parlato per una registrazione live che vi consigliamo di non perdervi! Vi accoglieremo con un aperitivo ad hoc e se vorrete potrete gustarvi un ottimo bicchiere della nostra birra artigianale marchiata TABIR!

Graziano Pulito

Sono nato a Martina Franca nel 1980, quando la carta la faceva da padrona. il mio primo approccio alla fotografia è avvenuto all’età di 14 anni, quando dopo la scuola ho iniziato a lavorare in uno studio fotografico. Una strada interrotta e ripresa in età adulta con una cosapevolezza differente.

La mia fotografia è frutto dell’ispirazione data dai grandi del passato, come Peter Lindbergh, Helmut Newton, Jeanloup Sieff. I social network hanno avuto un ruolo importante, mi hanno dato la possibilità di conoscere fotografi e di crescere attraverso una rete di scambi culturali, esperienze e studio personale. Prediligo il bianco e nero rifancendomi alle pagine di un libro, pulite ed essenziali. La ritrattistica è movimento, emozione e dinamismo dell’essere umano nella sua naturalezza.

“Variabili Inclinazioni”

La vita dell’essere umano è determinata e segnata dalla sua evoluzione. Ognuno di noi oggi è l’avanzamento del suo essere passato. Però accade che questo tragitto viene interrotto da una sorta di involuzione, una “chiusura “, determinata dalle esperienze o semplicemente da una presa di coscienza. La fotografia per me è stata, ed è, mezzo determinante e direzionale di cambiamento.

In questa sequenza di scatti, estrapolata dal mio archivio, c’è la mia visione in bianco e nero, attraverso il grigio delle ombre, con “variabili inclinazioni”; come una pallina su un piano sospeso nel vuoto in continua oscillazione. C’è la ricerca dello spazio, la necessità di un’ “apertura” e di un posto ben preciso che ognuno di noi occupa.

INAUGURAZIONE: VENERDì 13 Dicembre, h. 19:30 .

HYPERCUBE GALLERY, presso LA FACTORY TARANTO – Via Niceforo Foca 30, Porta Napoli|Taranto