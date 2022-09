Nella splendida cornice della Sala a Tracciare dell’Arsenale di Taranto, il Museo del Taranto Calcio organizza una Mostra – convegno sul tema “il football in arsenale, l’Arsenaltaranto e il calcio degli arsenalotti”, per ricordare come proprio l’Arsenale sia stato il luogo dove è nato il football a Taranto.

Ma non solo: in Arsenale si è vissuta l’epopea dell’Arsenaltaranto, che nel 1948 ottenne il terzo posto in serie B, ad oggi il miglior risultato sportivo della storica calcistica tarantina.

L’occasione è anche quella di parlare dei volti del calcio in Arsenale, dai tanti calciatori rossoblù che hanno indossato anche la tuta degli “arsenalotti”, fino ai tornei calcistici che si sono disputati sul campo di via Cugini.

Il calcio vissuto come momento di aggregazione e formazione per gli allievi operai e collante nelle officine. Ci sarà spazio anche ad un incontro tra le associazioni che si occupano di sport e sociale per parlare dei Giochi del Mediterraneo: si è organizzato un laboratorio di idee, per redigere un documento con proposte e pareri da offrire al Comune di Taranto in vista degli imminenti bandi di concorso sulle infrastrutture che ospiteranno le gare dei Giochi.

Il programma della tre giorni è il seguente:

6 ottobre: Convegno. A seguire apertura mostra di cimeli storici e maglie (orario al pubblico: 13-17).

7 ottobre: Laboratorio delle associazioni

8 ottobre: mostra cimeli storici e maglie (orario al pubblico: 09-13)

Nei prossimi giorni, sulla pagina Facebook del Museo del Taranto Calcio verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti sull’evento, i relatori del convegno, i partecipanti al laboratorio, le modalità di fruizione degli spazi espositivi.