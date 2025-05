45 FILI – DALL’AGO AL SOLCO Laboratorio creativo di sartoria per la realizzazione di una borsa porta vinili! Quando? SABATO 10 maggio Quanto tempo? durata: 3 ore

Ami le borse ma difficilmente trovi quella che vorresti? È arrivato il momento di imparare a cucirtela in totale autonomia! Unico workshop, tre fasi differenti:

· nozioni base di sartoria;

· breve dimostrazione su taglio tessuti e uso della macchina da cucire;

· laboratorio pratico per la realizzazione della tua borsa

Tre ore in cui la bravissima artigiana Simona Santoro, in esposizione nel nostro spazio col proprio marchio Blue Velvet, ti guiderà nella realizzazione di una shopper che potrai usare come “porta vinili”. Dischi che tra l’altro potrai acquistare in giornata a la Fiera del Disco dai nostri amici/vicini di Spazioporto!

Non perdere l’occasione di metterti alla prova e realizzare qualcosa di unico con le tue mani. Due i turni previsti, per essere seguiti al meglio durante tutte le fasi del workshop:

· primo turno: 11:00-14:00

· secondo turno: 15:00-18:00

I posti sono limitati quindi non esitare e scrivici ai numeri 3405053096 | 3496029574 per avere tutte le informazioni utili e confermare la tua partecipazione!

Appuntamento da fissare in agenda: SABATO 10 Maggio via Niceforo Foca 30 – Taranto|Porta Napoli. Vi aspettiamo!