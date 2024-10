A Taranto la Biblioteca Acclavio ospita il Talk “la Biblioteca incontra Simonetta Tassinari” autrice del “Il libro rosa della Filosofia”, venerdì 25 ottobre a partire dalle ore 18.00.

È vero che le donne e gli uomini ragionano (e filosofano) in modo diverso? Da che cosa deriva la “cattiva fama” delle donne presso i filosofi? Soprattutto, che cosa ha perso il mondo impedendo al genere femminile di esprimere la propria voce? Scopriremo alcune risposte a queste domande venerdì 25 ottobre, dalle 18:00, durante l’incontro con Simonetta Tassinari, autrice del “Il libro Rosa Della Filosofia”.

Un’opportunità per esplorare con lei il pensiero filosofico femminile, dai tempi antichi a oggi. Simonetta Tassinari, autrice prolifica e apprezzata, è stata tra i candidati al Premio Strega 2023 con “Donna Fortuna e i suoi amori”. Questo viaggio ci mostrerà il ruolo delle donne nella filosofia e le sfide affrontate per affermarsi. Sarà anche l’occasione per scoprire le collezioni femminili della biblioteca Acclavio.

L’incontro sarà un momento di dialogo e riflessione, aperto a chiunque voglia contribuire e… filosofare sul pensiero femminile… All’incontro prenderanno parte:

L’Assessora alla Cultura del Comune di Taranto, Angelica Lussoso, La bibliotecaria Eugenia Croce che parlerà delle collezioni al femminile della Biblioteca Civica Pietro Acclavio, Simonetta Tassinari autrice del “Il libro rosa della Filosofia”. Conduce e dialoga con l’autrice la giornalista Biblioteca Civica Pietro Acclavio Monica Golino.

Il libro Rosa della Filosofia di Simonetta Tassinari

«Si parla della storia delle donne e del loro pensiero, che non è stato minore, bensì sottovalutato e negato, e anche della contemporaneità nel nostro mondo occidentale, in cui le contraddizioni non mancano se ancora si dice, di una donna determinata, che “ha gli attributi”. Sebbene le donne siano prive di quel tipo di attributi, la loro storia, in generale e in filosofia, è invece una storia di forza, di determinazione e di apporti significativi, che meritano di essere riscoperti e celebrati.»

È vero che le donne e gli uomini ragionano (e filosofano) in modo diverso? Da che cosa deriva la “cattiva fama” delle donne presso i filosofi? Soprattutto, che cosa ha perso il mondo impedendo al genere femminile di esprimere la propria voce? Questo libro cerca di dare alcune risposte attraverso la vita e il pensiero delle filosofe nel corso della storia umana. Un racconto che parla di filosofia ma che, in controluce, ritrae anche tutti noi. «Filosofe pubbliche o private, filosofe mancate, filosofe perseguitate, filosofe famose o misconosciute, donne che sono scese in piazza a protestare e donne che hanno taciuto, ma hanno spronato le loro figlie a uscire di casa: è di loro, è di noi che si parla in questo libro.»

Simonetta Tassinari

Simonetta Tassinari è una prof di Storia e Filosofia nei licei. Ha insegnato “Laboratorio di didattica della filosofia” presso l’Università del Molise, è stata tutor universitario del TFA (Tirocinio Formativo Attivo), da anni coltiva la Psicologia relazionale, la Psicologia dell’età evolutiva, il counseling filosofico e la divulgazione filosofica per bambini e ragazzi. È l’animatrice di partecipati “Caffè filosofici” e tiene conferenze e presentazioni in tutta Italia.

Ha pubblicato romanzi per Giunti, Meridiano zero e Corbaccio, testi di argomento storico e filosofico (tra gli altri, per Einaudi scuola) e il saggio “brillante” – sull’insegnamento della filosofia nelle scuole – La sorella di Schopenhauer era una escort (Corbaccio). Per Feltrinelli ha pubblicato nel 2019 Il filosofo che c’è in te, alla terza edizione e uscito in edizione speciale come supplemento al quotidiano “la Repubblica”; S.O.S. filosofia. Le risposte dei filosofi ai ragazzi per affrontare le emergenze della vita, rivolto agli adolescenti; Il filosofo influencer. Togliersi i paraocchi e pensare con la propria testa (2020); per Gribaudo Instant Filosofia (2020) e Le 40 parole della filosofia (2021).