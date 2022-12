Il 29 dicembre, alle ore 18:30, presso la Libreria Ubik di Taranto (Via Cataldo Nitti, 27), Mariangela Tarì dialogherà con Tiziana Magrì, direttrice di ‘Primo’ Festival e del Premio Taranto Poesia e Impe-gno Civile. Un modo per salutare insieme e fra i libri il 2022, per un nuovo anno d’amore.

L’autrice è stata infatti insignita del premio, nella sezione Narrativa, per volontà del comitato di premia-zione dell’Associazione Contaminazioni con l’opera Il precipizio dell’amore. Solo appunti di una madre, per essersi messa a nudo, restituendo ai lettori un libro che è un affresco a tinte nitide del reale, che non indugia in patetismi, ma si apre all’altro in maniera sincera.

L’autrice Mariangela Tarì

Mariangela Tarì è nata a Taranto e con la sua città natale mantiene un legame vivo e costante. Laureata in Giurisprudenza, ha conseguito l’abilitazione per l’insegnamento alla scuola primaria e ha iniziato come do-cente di sostegno di bambini diversamente abili. Ha fondato l’associazione La Casa di Sofia, che si occu-pa di migliorare la vita dei bambini gravemente disabili o gravemente malati attraverso la terapia ricreativa.

Il libro

Con Mondadori ha pubblicato Il precipizio dell’amore. Solo appunti di una madre, un libro nato d’impulso e che narra la convivenza di una madre e della sua famiglia con le malattie e le disabilità dei suoi figli. Un’opera destinata a tutti e in cui tutti, pur non vivendo la stessa esperienza di Tarì, possono riuscire a immedesimarsi grazie alla potenza della scrittura dell’autrice e della sua verità.