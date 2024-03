Taranto ha una nuova agorà nel cuore del Borgo Umbertino: alle ore 10:00 di venerdì 8 marzo sarà inaugurato il piazzale dei BAC – Parco della Musica, nell’area degli ex Baraccamenti Cattolica in via Di Palma.

Sarà il Sindaco Rinaldo Melucci ad aprire le porte della nuova infrastruttura, riconsegnando così alla comunità cittadina la piazza di questa importante area, oggetto di un significativo intervento di riqualificazione urbana che prevede il recupero complessivo degli immobili presenti e una nuova destinazione d’uso dedicata alla cultura, all’arte e allo sviluppo tecnologico.

L’inaugurazione sarà una grande festa accessibile a tutta la comunità – ingresso libero e gratuito – per condividere questo importante momento: una giornata che, fino alle ore 15.00, vedrà alternarsi momenti di approfondimento e di intrattenimento.

A seguito del tradizionale taglio del nastro, sarà presentato un breve intermezzo musicale a cura dell’Orchestra Giovanile della Magna Grecia. Si proseguirà con gli interventi istituzionali del Sindaco Rinaldo Melucci e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Ciraci, che illustrerà lo stato di avanzamento del cantiere complessivo dei BAC. A seguire si terrà la conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi programmati dall’amministrazione Melucci per il 2024 con l’assessore alla Cultura, Angelica Lussoso.

Durante l’evento d’inaugurazione saranno allestiti spazi espositivi in cui si terranno ulteriori talk tematici di approfondimento, con un focus particolare sulla “Giornata internazionale della Donna”: il Dipartimento Prevenzione dell’ASL di Taranto promuoverà tutte le attività a favore delle donne, in particolare vaccinazioni e screening oncologici, mentre l’Associazione Alzaia illustrerà le opportunità offerte dal Centro Antiviolenza del Comune di Taranto in co-gestione con SudEst Donne. Al contempo, la Biblioteca Comunale “Pietro Acclavio” promuoverà le proprie attività a favore della cittadinanza.

Presente anche uno stand del progetto CALLIOPE – Casa delle tecnologie Emergenti, un vero e proprio hub dell’innovazione in cui competenze e tecnologie di ultima generazione si fondono per dare luogo a un programma di ricerca in ambito One Health che riconosce l’interconnessione tra la salute umana, animale e ambientale.

Tra i vari momenti, largo spazio all’intrattenimento, al cibo e alla musica per famiglie e ragazzi, con Armando Carrera, piano e voce, l’esibizione live della band “Spaghetti Brothers” e un djset conclusivo.