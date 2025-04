Ulisse e Penelope, una Odissea per due” Venerdì prossimo 11 Aprile, qui nel nostro hub creativo, spazio di contaminazione e condivisione: l’occasione per vivere delle emozioni che risuonano fortissime ancora oggi!

Il testo di Giuse Alemanno riprende il racconto di una grande storia d’amore senza tempo, basata su due pilastri inconfutabili: la lunga separazione e l’esaltante esperienza della riunificazione. Un contesto intimo e accogliente che farà da cornice all’interpretazione di Gabriella Perrini.

Il numero di posti è limitato, la prenotazione quindi è obbligatoria. Inviare un messaggio ai numeri: 3405053096 | 3496029574 per avere tutte le informazioni utili per confermare la propria partecipazione!

Segnate in agenda e raggiungeteci nel nostro spazio a Porta Napoli in via Niceforo Foca, 30.

VENERDÌ 11 Aprile, start h.20:00 La FACTORY, via Niceforo Foca, 30 – Taranto | Porta Napoli