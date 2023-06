Concerti, spettacoli teatrali, arte di strada e rievocazioni: tutto pronto per il grande evento del Matrimonio di Maria D’Enghien, in programma il prossimo sabato 3 giugno a Taranto.

Un vero e proprio omaggio a uno spaccato di storia della città. Si comincia già al mattino con due tour guidati per un viaggio nella Taranto medievale (partenza alle ore 11 e alle 17 dall’Infopoint del castello Aragonese) pensato per i crocieristi che sbarcheranno in città proprio quel giorno.

L’itinerario si snoderà tra colonna bizantina canale Navigabile, esterno castello Aragonese, via Duomo, esterno palazzi Nobiliari (Galeota, Fornaro, Gallo), vico Statte con lo stemma D’Enghien Orsini, Cattedrale, via Cava, postierla Santi Medici e Torre del Gallo. Prenotazioni: 340.7641759.

Il programma degli spettacoli partirà invece alle ore 18 da piazza Municipio con Sbandieratori e Musici di Oria. In contemporanea, a palazzo Amati, con replica alle 18:45, teatro Kamishibai e laboratorio didattico medioevale (prenotazione obbligatoria al 370.3221217).

Lungo via Duomo, alle 18:30, di scena il corteo di rievocazione medievale “Alla Corte degli Orsini del Balzo” a cura dell’associazione culturale Maria D’Enghien. Alle 18:45 nella chiesa Santa Maria della Scala, concerto di musica classica con il repertorio di John Dowland con Ida Notarnicola, (soprano), Alessandra Corbelli (piano) e Vincenzo Zecca (chitarra). Nel Mudi (Museo Diocesano) alle 19:30, con replica alle 21, lo spettacolo teatrale “La Corte delle Spade di Imola”, mentre allo stesso orario (con replica alle 20:30) in piazza San Costantino spettacolo di arte di strada.

Alle 20:30 il santuario Madonna della Salute ospita canti e musiche di danza 300’/400′ di Ensemble Concentus. In piazza Castello alle 20 (replica 21:15) concerto di musica popolare Tarantinidion, alle 20:30 e alle 21 spettacolo di fuoco e giocolerie. Palazzo Delli Ponti ospita il concerto di musica medievale di Le Musicanti alle ore 21:30. Infine, in vico Calò, alle 22:30 spazio agli antichi canti del Mediterraneo con Claudio Merico e Giulia Tripoti.