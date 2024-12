AsL Taranto rende noti alcuni appuntamenti di approfondimento per il benessere e la salute. MATTINA dalle ore 8:30 alle ore 17:30, presso l’ Auditorium della Direzione del Dipartimento di Prevenzione (ex Baraccamenti Cattolica), Giornata formativa “Screening mammografico e Breast Unit: approccio multidisciplinare per la prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno“.

Saranno condivise informazioni e dati sui programmi di screening regionali, sui risultati raggiunti e sulle modalità operative e gestionali poste in essere dalle strutture coinvolte per migliorare anno dopo anno

POMERIGGIO dalle ore 14 alle ore 17:30, presso l’Auditorium del Padiglione Vinci di Taranto

Evento “ ben-Essere sotto l’albero ”, un itinerario dedicato alla promozione della salute nei luoghi di lavoro durante il periodo natalizio rivolto a tutti i dipendenti ASL Taranto interessati.

Non è un convegno/corso, ma ci saranno diverse postazioni aperte per fornire info e suggerimenti su alimentazione consapevole e idratazione corretta durante le feste; misure di prevenzione e vaccinazioni prima di partire per le vacanze; attività fisica, corrette posture ed esercizi di defaticamento muscolare; benessere psicologico per gestire la Christmas fatigue; prevenzione durante le feste.

L’evento rientra nel progetto “Workplace Health Promotion” aziendale con cui la ASL Taranto aderisce all’”European Network for Workplace Health Promotion”, una rete di organizzazioni e individui impegnati a sviluppare e promuovere buone pratiche di salute nei luoghi di lavoro, per creare un ambiente di lavoro supportivo e contribuire allo sviluppo economico e sociale sostenibile in Europa.