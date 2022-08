Tarantinìdion a APS. in collaborazione con “, Ass. “Vito Forleo” presenta “Taranto e la sua Magia: Masciàre, Credenze, Fantasmi e Musica.” Sabato 27 Agosto Ore 19.30 c/o ‘A Putèje Arte e (è) Cultura via Duomo 131 Taranto Vecchia.

Tarantinìdion, tra i meandri della tradizione magica tarantina vi condurrà per mano nel suo spettacolo itinerante, in mondo di rituali, figure mitiche, formule e pratiche dal fascino misterioso, della magia popolare.

Ci avventureremo tra vicoli, dove storia e tradizione, accompagnate dalla musica, spesso s’incrociano generando racconti davvero singolari. La Notte de San Giuànne, il Malocchio, L’aure, il Tarantismo, le Masciàre, la Musica Tradizionale Tarantina.

Al termine dell’evento si potrà visitare il MUSEO laboratorio etnografico “MUJÙSE”, che riguarda la ricostruzione di una tipica abitazione tarantina “‘U JÙSE”, trasformata in museo, dove gli arredi, i cimeli, gli oggetti di uso personale e quotidiano e collezioni varie, fanno parte del percorso espositivo e la Mostra Fotodocumentaria “Taranto Scomparsa”.

Aperitivo per i partecipanti. Contributo evento + visita al museo+ aperitivo: € 8.00 a persona (escluso i bambini fino a 12 anni). Lo spettacolo avrà luogo con il raggiungimento della soglia minima di 10.

Necessaria la prenotazione. Info. e prenotazioni, contattare o mandare un WhatsApp ai numeri – 3479146213 – 3497108276