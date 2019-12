Con una bottiglia di spumante in una mano e un ticket nell’altra, sarà un inizio d’anno tutto da ridere il 2020. Già, perché l’Orfeo di Taranto dopo la mezzanotte del 31 dicembre – alle ore 1.30 del mattino – proietterà in anteprima il nuovo film di Checco Zalone, “Tolo Tolo”, che uscirà in tutte le sale l’1 gennaio.

Ancora una volta Checco Zalone userà l’esagerazione per parlare di un tema d’attualità. Non si sa ancora molto sulla trama se non che gran parte del film è girato in Africa, a Malindi, Kenya, per la precisione, Paese in cui il comico, interpretato dall’attore, scappa a seguito delle minacce di un boss.

L’obiettivo è senza dubbio bissare il successo dei suoi film precedenti, da “Quo vado?” a “Sole a catinelle” e “Che bella giornata”, tanto che è già corsa alla prevendita per accaparrarsi il posto su una delle poltroncine rosse del teatro della città dei due mari.

Il film sarà in programmazione tutti i giorni alle ore 16,30 – 18,30 – 20,30 – 22,30 – 00,15.

Prevendita con posti numerati tutti i giorni dalle ore 18 in poi presso il botteghino dell’Orfeo in via Pitagora, 80 (Taranto).

Info 0994533590 – 3290779521