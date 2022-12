Una bella chicca per il Natale a Taranto: l’amministrazione comunale in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione annuncia il Grande concerto di Capodanno, domenica 1 Gennaio 2023 alle 20.30 all’Arena Villa Peripato con la “NUOVA ORCHESTRA ITALIANA” fondata da Renzo Arbore. In apertura la Mabò Band. Ingresso libero (fino a esaurimento posti).