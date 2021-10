Sabato 23 ottobre 2021, presso la libreria Ubik di Taranto, Angela Aniello presenterà il suo libro “Il verso giusto” di Les Flâneurs Edizioni, con cui ha già pubblicato il suo romanzo di esordio “Fra le crepe dell’anima”.

Angela Aniello è autrice anche di altre opere con cui ha dimostrato interesse, oltre che per i romanzi, per i racconti e per la poesia e svolge l’attività di insegnante di scuola secondaria di primo grado. Letture di: Massimo Castellana. Dialogano con l’autrice: Tiziana Magrì e Rosaria Scialpi

La presentazione si colloca nel progetto de La Restanza “La Resilienza di chi resta” – Bando Cultura Regione Puglia 2021- ormai alla sua III edizione dal titolo VII Cielo. Poetry & Experience Sense, di cui fanno parte il Primo Festival Internazionale di Poesia Civile Contemporanea del Mediterraneo e il Manifesto di Appartenenza alla città di Taranto, volto a recuperare i luoghi e le memorie e a dar voce alle persone che avvertono un inscindibile legame con la propria terra e che si rendono portavoce della città.

Come assistere alla presentazione di Angela Aniello

Posti disponibili fino ad esaurimento, necessaria la prenotazione.

Per info e prenotazioni: 099 400 5259. Dove: Libreria Ubik, Via Nitti 27, Taranto. Orario: h 18:00. Organizzazione: Associazione Contaminazioni in collaborazione con Ubik e Genitori Tarantini