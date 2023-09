Il prossimo sabato 16 settembre, alle 20:30 in piazza Maria Immacolata a Taranto, si terrà la prima edizione dell’evento intitolato “Atmosfere di Tango – Gran Galà in piazza”.

La manifestazione, ideata e organizzata da Patrizia Bruno, ballerina e presidente dell’associazione di promozione sociale “Luna Diamante ETS”, in collaborazione con l’assessorato allo Spettacolo del Comune di Taranto, vedrà per la prima volta in riva allo Ionio maestri tangueri, ballerini professionisti e amatoriali provenienti da tutta la regione, che mostreranno al pubblico il fascino, la bellezza e l’eleganza di questa danza. Uno spettacolo che sarà accompagnato dall’esibizione dal vivo del gruppo “Alma de Tangos” e dalle scelte musicali di Paolo Gasparrini, tango/dj di fama internazionale.

«Sono felice e orgogliosa – commenta Bruno – di poter ospitare nella mia città così tanti e bravi maestri e ballerini tangueri che, di certo, affascineranno il pubblico con le loro movenze eleganti e passionali che hanno reso il tango argentino il ballo di coppia per eccellenza. Ringrazio il Comune di Taranto e gli sponsor che hanno creduto nella nostra iniziativa che, sono certa, non deluderà le aspettative di praticanti, appassionati o semplici curiosi».

«La Taranto capitale dei festival si arricchisce di un’altra forma d’arte – ha dichiarato l’assessore allo Spettacolo Fabiano Marti – probabilmente una delle più belle ed eleganti che esistano: il tango. Questo evento è solo l’inizio di un percorso che, con l’associazione “Luna Diamante”, stiamo cominciando con l’obiettivo di portare a Taranto, magari già dal prossimo anno, un vero e proprio festival del tango che arricchisca il palinsesto già nutrito della nostra città. Il nostro desiderio è quello di accontentare tutti i gusti, collaborando come sempre con gli operatori culturali del territorio».