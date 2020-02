Oggi, 28 febbraio 2020 sul palco del teatro Fusco di Taranto (ore 21) l’appuntamento più atteso della stagione musicale del teatro comunale di Taranto: gli SWING OUT SISTER

Il duo inglese, nato nel 1985, conosciuto in tutto il mondo come una delle formazioni pop/jazz più sofisticato e raffinato eseguirà tutto il meglio del proprio repertorio negli ultimi trent’anni caratterizzato da un sound decisamente unico che ritroviamo in brani come: Breakout, Surrender, Twilight World, Waiting Game e Am I the Same Girl. Una miscela di pop, soul e jazz emulato nel tempo e che ha aperto la strada al successo di artiste come Amy Winehouse e Adele.

Eclettici e creativi, gli Swing Out Sister rappresentano un mix culturale della scena musicale in costante evoluzione del Regno Unito, con un suono che deve tanto all’hip hop, al jazz e agli arrangiamenti ben congegnati del pop e soul degli anni sessanta. Coerenza e ispirazione non hanno mai abbandonato Connell e Drewery. Il successo in Giappone e l’affetto dei fans ha traghettato la loro musica fino alla celebrazione del venticinquesimo dell’album d’esordio, convincendo la band a rimettersi in gioco per un ritorno in gran stile. Ora sono tornati, In Italia e in esclusiva nazionale al teatro Fusco di Taranto, dopo un decennio con il loro decimo album in studio, Almost Persuaded, senza dubbio l’opera più matura del duo. Un ritorno sorprendente.

Informazioni

Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Fusco, su www.vivaticket.it e punti vendita Viva Ticket. PLATEA Intero € 35,00 / Ridotto € 30,00 – GALLERIA Intero € 30,00 / Ridotto € 25,00. www.teatrocomunalefusco.it Info: Teatro Fusco tel. 099. 9949349