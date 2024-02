Il 19 febbraio 2024, presso il Circolo Ufficiali della Marina, lo SNALS ha promosso il suo primo seminario del 2024; la discussione verterà sullo statuto giuridico-economico e sulla carta docente, offrendo approfondimenti e prospettive di notevole rilievo.

Il seminario vanta della partecipazione di illustri relatori: la Prof.ssa Elvira Serafini, Segretario Generale e Provinciale dello SNALS, la Prof.ssa Avv. Anna Chiara Vimborsati, Avvocato e Docente di diritto costituzionale comparato, il Dott. Cosimo Magazzino, Magistrato ordinario e Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Taranto, l’Avv. Marcello Barletta, Funzionario presso l’ambito territoriale Taranto ufficio VII, e l’Avv. Vito Alfonso, Dirigente dell’Ambito territoriale Taranto ufficio VII. La moderatrice dell’evento sarà la dott.ssa Sara Trovato.

Si invita cordialmente a partecipare al seminario residenziale in presenza sullo statuto giuridico-economico e sulla carta docente, organizzato dalla struttura territoriale dello SNALS, che si terrà lunedì 19 febbraio dalle ore 17:00 alle 19:00 presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare, piazza Kennedy 4, Taranto. Inoltre, è previsto un aperitivo offerto dalla segreteria provinciale.

Poiché, per ragioni organizzative e di sicurezza, non sarà possibile accogliere più di 70 partecipanti, coloro che sono interessati sono gentilmente invitati a inviare immediatamente la propria prenotazione tramite il modulo Google Form disponibile all’indirizzo: https://forms.gle/sTE5itxU4Pcz4ez76. Saranno ammessi i primi 70, in ordine di arrivo della prenotazione, come attestato da Google Form.

Per evidenti motivi organizzativi, preghiamo di avvisarci in caso di disdetta o in caso di non partecipazione all’aperitivo decisa dopo l’invio del modulo (inviare messaggio tramite WhatsApp a Pierfrancesco Caressa 3281584540)