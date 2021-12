“Spirit of gospel”, Domenica 12 dicembre, alle 12.00, nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto MArTA, con il L.A. Chorus diretto dal Maestro Graziano Leserri.

L’appuntamento al MArTA, a cura dell’Orchestra Magna Grecia con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è realizzato in collaborazione con il Comune di Taranto, il L.A. Chorus, Matera in musica e lo stesso Museo archeologico diretto da Eva Degl’Innocenti.

“Spirit of gospel” per introdurci al Natale

“Spirit of gospel”, per introdurci nel clima natalizio nell’importante e ospitale cornice che già in altre occasioni ha ospitato performance dell’OMG e dello stesso Chorus. Obbligatorio il green pass.

Il L.A. Chorus (Lucania & Apulia Chorus), è una formazione corale impegnata dal 2014 nel riportare l’attività corale in ambito musicale. Nata su iniziativa dell’Associazione “Matera in Musica” con il sostegno della Città di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, la direzione artistica è a cura del Maestro Pierfranco Semeraro.

Composto da molti giovani provenienti dalla Basilicata, dalla Puglia, il LA Chorus è una tra le realtà italiane più attive e vivaci con all’attivo decine di produzioni, “prime” assolute e concerti in tutta Europa. Oltre ad un repertorio contemporaneo, fra le tappe significative degli ultimi anni, spiccano l’allestimento della Paukenemsse di J. Haydn sino al barocco di scuola napoletana passando per progetti sperimentali come il Christmas Experimental Music, dalla polifonia rinascimentale al gospel, dal canto gregoriano alla musica popolare realizzato insieme al Canzoniere Grecanico Salentino, fino alla collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia.

Info e prenotazioni

Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MarTA (0994532112); Orchestra della Magna Grecia Taranto, via Giovinazzi, 28 (cell. 392.9199935). Prenotazioni online su shopmuseomarta.it