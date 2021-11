Spettacolo di Improvvisazione Teatrale: Improvvisart presenta “Imprò Lecce vs Napoli”, la grande sfida con gli attori della compagnia junior “Improvvisart” di Lecce, che sfideranno gli attori della sede “Coffee Brecht” di Napoli in uno spettacolo unico e irripetibile.

Sabato 13 novembre il Teatro Asfalto ospiterà uno show totalmente improvvisato, fresco e divertente, in cui a farla da padrone saranno l’allegria e la comicità. Finalmente, dopo un lungo stop, ripartono le sfide tra città e gli attori di Improvvisart Lecce sono pronti a sfidare gli improvvisatori di Napoli nel format di Improvvisazione Teatrale più apprezzato a amato in Italia: Imprò – la sfida teatrale per il trofeo Junior League!

Lo spettacolo sarà un vero e proprio derby del Sud Italia durante il quale, grazie agli input del pubblico in sala, si darà vita a storie magiche, divertenti, poetiche, esilaranti, surreali.

Lo spettacolo di Improvvisazione Teatrale

Imprò ha una cornice fresca e dinamica, un notaio puntiglioso, un brillante presentatore e massima interazione con il pubblico. E’ uno spettacolo intenso e sorprendente, unico ed irripetibile, un vero concentrato di energia. Dopo aver chiesto al pubblico i titoli delle storie da mettere in scena, i luoghi in cui ambientarli o addirittura i personaggi che saranno i protagonisti, le due agguerrite squadre si sfideranno a suon di risate per accaparrarsi il favore del pubblico, che al termine di ogni game esprimerà il proprio voto.

Gli attori improvviseranno su temi, generi teatrali, categorie letterarie e cinematografiche, alternando momenti di risate e divertimento ad attimi di pura poesia. Sul palco si prenderà spunto dall’attualità, dalla televisione, dal teatro, si potrà chiedere ai giocAttori di improvvisare in rima, senza l’uso delle parole, alla maniera di Shakespeare, Pirandello, Tarantino, Tinto Brass, in stile western, giapponese, e tanto altro ancora.

Improvvisart e Coffee Brecht fanno parte del circuito nazionale “Improteatro”, associazione professionale che è presente in sedici regioni italiane.

Sabato 13 novembre – ore 21:00 Teatro Asfalto – via Birago, 60 – Lecce. Ingresso €10. Prenotazione obbligatoria al 3287686080. La prenotazione sarà valida fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Evento con posti limitati. Accesso consentito solo con green pass. L’evento si realizzerà seguendo la normativa vigente. www.improvvisart.com