Si svolgerà martedì 12 ottobre, alle ore 11.30, nel Parco della Civiltà di Grottaglie (Taranto), la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Siof, Southern Italy Orienteering Festival. La manifestazione internazionale di corsa orientamento è inserita nel programma di Grottaglie 2021-2021 Città europea dello sport ed è organizzata dalla Fiso (Federazione italiana sport orientamento), con il patrocinio ed il sostegno logistico della Città di Grottaglie.

Interverranno: Sandro Passante, coordinatore dell’evento, l’assessore comunale uscente allo sport e vicesindaco Vincenzo Quaranta, presidente del comitato organizzatore; Angelo Giliberto, presidente regionale Coni e Giuseppe Pinto, presidente regionale Cip Comitato italiano paralimpico Puglia.

Il programma, articolato in due giornate, prevede l’apertura dell’evento in ambiente naturale, nelle gravine di Grottaglie: sabato 16 ottobre, in mattinata, si terrà la Finale di Coppa Italia sulla media distanza nella gravina Fantiano e nella pineta Frantella. La gara è inserita come World Ranking Event nel calendario della Iof (Federazione Internazionale di Orienteering); nel pomeriggio, si terrà la Coppa Italia di Trail-O, la specialità che permette la partecipazione di atleti disabili; domenica 17 ottobre, infine, avrà luogo lo spettacolare Campionato Italiano Sprint Relay nel centro storico di Grottaglie e nel suo rinomato Quartiere delle ceramiche.