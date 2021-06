SailGP a Taranto, il programma ufficiale del weekend. Saranno tre giorni intensi di sport, spettacoli, eventi, sarà il weekend che segnerà la ripartenza.

SailGP, a Taranto dal 4 al 6 giugno, trasformerà la città in un grande palcoscenico internazionale con dirette sui principali network televisivi e manifestazioni collaterali, un programma denso che accompagnerà la competizione tra gli 8 catamarani F50 più veloci del mondo portata in riva allo Ionio dall’amministrazione Melucci.

Il programma del SailGP a Taranto

Si parte il 4 giugno, venerdì, con le prove generali alle 13:30 e la parata delle imbarcazioni che attraverseranno il canale navigabile a partire dalle 15:30, con l’apertura straordinaria del ponte girevole.

In serata l’esibizione dei Terraross in via Santissima Annunziata.

Programma del 5 giugno

Per sabato 5 giugno, prima giornata di gara, si comincerà alle 11 con l’esibizione delle unità cinofile da soccorso nautico, alle 12 ci sarà l’apertura del Race Village allestito sulla Rotonda del lungomare e alle 13 lo spettacolare sorvolo delle Frecce Tricolori.

Alle 13:30 start ufficiale della gara e chiusura della giornata, in serata, con il concerto lirico-sinfonico dell’Orchestra della Magna Grecia in via Santissima Annunziata.

Il programma del 6 giugno

La seconda giornata di gara, domenica 6 giugno, si aprirà ancora con l’esibizione delle unità cinofile alle 11, , alle 12 ci sarà l’apertura del Race Village e alle 13:30 l’avvio della fase finale della competizione, cui seguirà la cerimonia di premiazione.