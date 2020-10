Raoul Bova a Taranto. L’attore sarà nella Capitale di Mare per presentare il suo libro “Le regole dell’acqua – il nuoto e la vita” ( ed. Rizzoli) in cui l’artista si racconta, dal cinema alla sua vita personale, passando per l’esperienza sportiva che ha segnato profondamente il suo vissuto.

L’appuntamento organizzato dal Comune di Taranto e dalla libreria Mondadori Bookstore di via G. De Cesare, è al Teatro Fusco, giovedì 29 ottobre alle ore 18:00 (apertura sipario ore 19:00). Dopo i saluti di Fabiano Marti, vicesindaco e Assessore alla Cultura e allo Sport e di Lelio Miro, presidente della Banca di Taranto BCC Credito Cooperativo, l’attore e regista Raoul Bova dialogherà con lo scrittore tarantino Lorenzo Laporta, promotore culturale dell’iniziativa. I posti sono limitati a causa delle norme anti Covid19 disposte dal DPCM che regola gli eventi nei teatri. L’accesso alla presentazione sarà contingentato esibendo all’ingresso del teatro un pass d’accesso prioritario che si può ricevere con l’acquisto del libro “Le regole dell’acqua” esclusivamente presso il Mondadori Bookstore di via De Cesare a Taranto a partire da sabato 24 ottobre.

Un incontro culturale quello con Raoul Bova che si preannuncia non convenzionale, tutti gli approfondimenti dell’evento verranno manifestati nel corso di un incontro con la stampa previsto giovedì mattina alle 11,00 nel foyer del teatro Fusco e al quale prenderanno parte il vice sindaco l’assessore comunale alla Cultura Fabiano Marti, presidente della Banca di Taranto partner della manifestazione, Lelio Miro, l’amministratore Mondadori Store, Carmine Fucci, e l’attore Raoul Bova. Presente anche lo scrittore e promotore culturale Lorenzo Laporta.

Scheda del libro

“Il nuoto è stata la prima lingua che ho avuto a disposizione per interpretare la vita. L’acqua mi ha dato la possibilità di crescere, mi ha insegnato ad ascoltare il mio corpo, sentirlo scivolare e prendere velocità, muoversi in un mondo in cui la gravità è impercettibile, perché è l’acqua che comanda, che sia un mare, un lago, un fiume, una piscina.” Ex promessa del nuoto giovanile, dopo una virata sbagliata la vita di Raoul Bova prende una direzione completamente diversa, quella cinematografica, a cominciare dal primo film dedicato ai fratelli Abbagnale a cui ne seguiranno molti altri. Eppure, quegli anni passati in piscina, le lunghe ore di allenamento, l’euforia delle prime vittorie, costituiscono un universo di riferimento che si rivelerà fondamentale anche per affrontare le sfide fuori dall’acqua. Inizia così il percorso di Raoul Bova per ritrovare tutte quelle regole apprese da bambino e riscoperte anche attraverso gli incontri con grandi campioni come Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino, Emiliano Brembilla da lui coinvolti per vincere un record e realizzare la promessa fatta molti anni prima al padre. “Il mondo del nuoto è stato un serbatoio fantastico di lezioni di vita. Alcune le ho capite allora. Altre sono diventate più chiare col tempo” scrive l’autore. Il risultato è un libro commovente e sincero, la storia corale di una grande famiglia del Sud (anche se in casa era vietato parlare in dialetto), di un ragazzino che ce la mette tutta, di un padre e di un cronometro che improvvisamente ritorna nella vita del protagonista per rivelare che c’è sempre tempo per fare ancora una gara

L’autore

RAOUL BOVA, ex nuotatore, attore e regista, ha esordito nel mondo del cinema giovanissimo, ha recitato in molti film, commedie teatrali, serie tv in Italia e all’estero. Ha lavorato con i più importanti registi fra cui Pupi Avati, Carlo Vanzina, Ferzan Özpetek, Paolo Genovese. Nel 2010 è stato nominato Goodwill Ambassador della Fao. Questo è il suo primo libro. «L’acqua è un elemento mutabile e imprevedibile: non sono permesse distrazioni, bisogna essere profondamente presenti a se stessi e connessi con la propria anima, respirare a fondo, avere pazienza e aspettare il momento giusto.» – Raoul Bova