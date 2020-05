Si svolgerà domani, 27 maggio, in video-conferenza l’incontro organizzato da Articolo Uno e dal Gruppo Consiliare Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia su “Le politiche economiche post COVID 19”.

L’incontro sarà introdotto da Aurelio Marangella e da Massimo Serio, della segreteria Provinciale di Articolo Uno Taranto, e vedrà gli interventi di Ernesto Abaterusso, Segretario Regionale di Articolo Uno Puglia, e di Mino Borraccino, Assessore Regionale allo Sviluppo Economico.

Le conclusioni saranno tratte dall’on. Alfredo D’Attorre.

“La sfida alla pandemia sarà vincente solo se la fine della crisi sanitaria non coinciderà con l’inizio di una stagione di aumento delle diseguaglianze e di impoverimento sociale.

Sulla sanità – grazie allo straordinario lavoro del Ministro Roberto Speranza – per la prima volta si è superata la politica dei tagli, pianificando robusti investimenti e assumendo nuovo personale. Sull’emergenza sociale sono stati varati provvedimenti rilevanti, come il blocco dei licenziamenti, la cassa integrazione in deroga per tutti, il bonus per gli autonomi, la regolarizzazione dei migranti, il reddito di emergenza.

Sono fatti positivi, segnali visibili di un metodo avanzato nell’affrontare la peggiore crisi che l’Italia sta vivendo, dal dopoguerra in poi. Ma occorre una visione di prospettiva e di lunga durata, una nuova centralità degli investimenti pubblici, una rinnovata politica industriale, un’idea più ambiziosa di sostenibilità. È ora di fare scelte coerenti e strategiche contro la precarizzazione del lavoro e di rafforzare il piano per il Sud, evitando ulteriori squilibri.

I recenti provvedimenti dell’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia di sostegno alle PMI, di sostegno per iniziative di internazionalizzazione e per incentivare l’innovazione, per il riavvio del commercio ambulante, vanno nella direzione di accelerare l’uscita dalla crisi economica post Covid-19.

In questo quadro, va rafforzato e qualificato il progetto politico di Articolo Uno, a partire dalla campagna per le elezioni amministrative e regionali, dove in Puglia si va consolidando un fronte largo delle forze di governo alternative alla destra.”

Questi sono i temi intorno ai quali si svolgerà la discussione dichiarano gli organizzatori. L’evento, creato sulla piattaforma zoom, verrà trasmesso in diretta sulle pagine fb di Articolo Uno Puglia, Articolo Uno Taranto.