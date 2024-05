A Martina Franca uno degli eventi più golosi e attesi, “PULCINELLA PIZZA FESTIVAL” dal 6 al 9 giugno in Piazza Crispi a Martina Franca. L’arte tradizionale dei “pizzaioli napoletani”: pizza verace e non solo. L’arte tradizionale dei “pasticcieri napoletani”: una vera e propria arte.

L’arte tradizionale dei “pizzaioli napoletani”. Riconosciuta dall’ UNESCO come parte del patrimonio culturale dell’umanità, trasmessa di generazione in generazione e continuamente ricreata, in grado di fornire alla comunità un senso di identità, di continuità e di promuovere il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.

L’arte tradizionale dei “pasticcieri napoletani”. La pasticceria napoletana è una vera e propria arte ed è parte integrante della storia e della tradizione della città. Ogni dolce tipico riporta alla mente ricordi legati all’infanzia, alle feste, a momenti di vita vissuti, non solo dolci tipici delle festività come ad esempio gli struffoli e la pastiera, ma anche le chiacchiere, le sfogliatelle ricce e frolle, la zeppola e il classico babà.