Pulcinella Molto Mosso in scena a Massafra. Domenica 10 novembre torna la magia dell’Albero delle Storie! Per la rassegna del Teatro delle Forche dedicata alle famiglie e ai più piccoli, in scena Enrico Francone con le “guarattelle”, forma tradizionale napoletana degli spettacoli di burattini.

Lo spettacolo è costruito sulle basi solide della guarattella tradizionale, ma aspira, grazie a piccole novità drammaturgiche e tecniche, alla definizione di una rinnovata cifra stilistica. La storia: “…è giunta l’ora.” Il Diavolo e la Morte, insieme, hanno escogitato un piano criminoso per eliminare definitivamente Pulcinella “…una volta e per sempre”.

Nell’imbastire la loro strategia si scontreranno con l’ingenua follia e la gioia di vivere del nostro “eroe”, nel secolare antagonismo tra bene e male, tra cuore e mente.

Premio Nazionale “Otello Sarzi” 2019 come miglior spettacolo di teatro di figura. Il teatrino delle guarattelle è considerato la forma tradizionale di teatro di burattini, nato a Napoli alla fine del ’500 e diffusosi in tutta l’Italia meridionale. Le guarattelle si differenziano dagli altri burattini italiani per l’uso della “pivetta” – antico strumento utilizzato per la sola voce di Pulcinella – che conferisce allo spettacolo musicalità e ritmo, grazie al perfetto connubio tra parola e movimento. Fare le guarattelle oggi significa riappropriarsi della vera anima della tradizione, che non è mai statica.

«Alla filologia dello storico, preferisco la magia dell’arte: quel soffio di vita che dalle mani arriva al cuore dei miei burattini; per raccontare con leggerezza – attraverso un mondo di avventura e fantasia – quella stessa vita che riguarda tutti noi: l’amore, la prepotenza, l’astuzia e l’amicizia, per tutti, bambini e adulti.»

(Enrico Francone)

Appuntamento come di consueto al Teatro Comunale “Nicola Resta” in Piazza Garibaldi a Massafra (TA). Ingresso ore 17.30 – Sipario ore 18.00. Biglietto: 5 € Posti limitati e prenotazione consigliata al numero 324.610.3258 (10-12.30 / 16-19)