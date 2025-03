MaaS4Puglia ti porta al cinema è il nome dell’iniziativa promossa dalla Regione Puglia per migliorare e incentivare l’uso dei servizi di trasporto regionale pubblico.

Iscrivendosi alla sperimentazione e acquistando un biglietto per viaggiare in Puglia entro il 31 marzo, si potrà ottenere uno dei biglietti gratuiti per assistere a una proiezione in uno dei cinema aderenti all’iniziativa.

La possibilità di ricevere un biglietto gratuito è riservata solo ai primi 1000 sperimentatori che effettueranno un viaggio con i servizi di trasporto indicati, senza alcun costo minimo.

I dettagli dell’iniziativa e le modalità di partecipazione sono disponibili su MaaS4Puglia: https://www.regione.puglia.it/web/territorio-mobilita-e-infrastrutture/maas