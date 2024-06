Si è tenuto presso l’auditorium del Padiglione Vinci dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto, un Open day dedicato alla promozione della salute nei luoghi di lavoro rivolto ai dipendenti della ASL Taranto.

Sono state presentate le diverse attività del progetto “Workplace Health Promotion”, che riguardano alimentazione consapevole e idratazione corretta; corrette posture a lavoro ed esercizi di defaticamento muscolare; mindfulness e benessere psicologico; vaccinazioni e misure di prevenzione primaria a lavoro; dialogo, accettazione e inclusione di genere; igiene del sonno nel lavoro a turni.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i luoghi di lavoro, nei quali si trascorre gran parte della propria vita, sono fondamentali per implementare azioni di promozione della salute, grazie alla partecipazione congiunta delle figure aziendali istituzionalmente deputate alla prevenzione e gestione della salute al lavoro e i lavoratori stessi.

Il progetto, a cura della Struttura di Psicologia del Lavoro – DSM, della Sorveglianza Sanitaria, del Servizio di Prevenzione e Protezione SPP, della Struttura di Tutela degli operatori sanitari e dei pazienti nei confronti del rischio infettivo – Direzione Medica SS. Annunziata e del Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto, ha l’obiettivo di promuovere comportamenti preventivi/salutari creando un ambiente di lavoro supportivo per permettere ai dipendenti di migliorare le proprie condizioni di vita dal punto di vista fisico, psicologico e sociale. In particolare, il progetto intende agire su elementi non tradizionalmente associati al rischio lavorativo, focalizzandosi su azioni finalizzate a prevenire i fattori di rischio comportamentali delle malattie croniche e degenerative nei luoghi di lavoro e a promuovere l’invecchiamento attivo e in buona salute mediante l’incoraggiamento all’adozione di stili di vita salutari, incrementando competenze e consapevolezze dei lavoratori.

La collaborazione sinergica di diverse professionalità coinvolte nel progetto permette di trattare una grande varietà di argomenti e attività tesi a migliorare il benessere del lavoratore e della persona. Quello odierno è il primo di una serie di appuntamenti che l’ASL ionica intende promuovere nel tempo, con l’obiettivo di consolidare la promozione della salute nei luoghi di lavoro ed entrare a far parte della rete europea Workplace Health Promotion.

“La promozione della salute è uno degli impegni primari della nostra azienda – dichiara il direttore generale ASL Taranto Vito Gregorio Colacicco – Ringrazio il gruppo di lavoro che ha ideato e dato forma al progetto: implementare azioni di questo tipo nei nostri luoghi di lavoro e tra i dipendenti è il primo passo per diffondere la cultura della salute, dei corretti stili di vita e del benessere anche ai cittadini.”