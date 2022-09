Tra sport, dibattiti e musica, la città di Grottaglie si prepara a vivere una grande festa dello sport. In due giorni, il 30 settembre e il 1° ottobre, nel Palazzetto dello sport Campus Campitelli di Grottaglie, si svolgerà il “Festival dello sport”, organizzato e realizzato dall’amministrazione comunale.

Si inizia venerdì 30 settembre, alle ore 16, con l’open day e le esibizioni sportive. Si prosegue sabato 1 ottobre, dalle ore 16, con i panels, un convegno ed alcuni incontri con le associazioni sportive e le imprese. Alle ore 21, il Festival dello Sport incontrerà le squadre del territorio e i sostenitori. Si terranno le presentazioni delle squadre Volley Club Grottaglie, Asd Woman Footsal Club Grottaglie e Grottaglie Calcio.

Lo sport sarà protagonista, ma non mancherà lo spazio per l’intrattenimento. A seguire, infatti, si svolgerà un “final party”, con lo street food e la musica dei dj Domi Penta e Kokò nel dj set “back to the future”.

Valorizzare la base delle associazioni sportive locali ed accrescere la pratica sportiva, anche in termini non agonistici – quelle che sono state le linee guida del programma “Grottaglie 2020-21 Città europea dello sport”, per cui la città negli scorsi anni è stata insignita del titolo – sono ancor più oggi i principi che si declineranno nelle due giornate del Festival dello Sport.

“Non sarà solo una grande festa. Lo sport, il mondo delle associazioni sportive, così attivo ed importante per il territorio e per la qualità della vita dei cittadini – dichiara il sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò – incontreranno nelle due giornate le istituzioni, gli enti territoriali, le imprese, i cittadini; si confronteranno e si ritroveranno insieme tutti coloro che vorranno essere protagonisti di un percorso di crescita collettiva. Un cammino che, da una parte, vede Grottaglie proiettata verso i Giochi del Mediterraneo 2026, alle manifestazioni internazionali in cui sarà coinvolta e alle importanti opportunità in termini di riqualificazione delle infrastrutture sportive derivanti dai Giochi e dai fondi Pnrr; dall’altra, continuerà a valorizzare la pratica sportiva locale, nella convinzione che le realtà del territorio siano l’anima del settore e debbano continuare ad essere protagoniste, insieme alle istituzioni, di questo sviluppo”.

“L’obiettivo del festival – dichiara il vicesindaco ed assessore allo sport Vincenzo Quaranta – è aumentare le conoscenze della popolazione locale sulle attività sportive in essere nella città mediante una sperimentazione diretta delle stesse, nonché accrescere le conoscenze degli attori sportivi sulle possibilità e l’offerta che enti ed imprese di settore mettono a disposizione. Saranno due giorni di confronto, scambio di conoscenze e proposte, con l’obiettivo di valorizzare le realtà sportive del territorio e raccordare il mondo dello sport agli altri ambiti sociali”.

Il programma del Festival dello Sport

La prima giornata (30 settembre), vedrà impegnate tutte le associazioni sportive locali in un open day nel quale sarà possibile cimentarsi nella pratica delle varie discipline sportive in maniera gratuita ed aperta a tutti i cittadini.

La seconda giornata (1° ottobre), si compone di due momenti: uno istituzionale e uno ludico. Dalle ore 16 alle ore 20.30, all’interno del Palasport Campitelli, saranno ospitati dei panel dedicati al mondo dello sport a cura di enti locali, enti sportivi ed imprese. In contemporanea, nell’area ristoro del palasport, saranno allestiti dei tavoli “B2B”, in cui associazioni sportive ed imprese potranno discutere delle proprie rispettive offerte instaurando rapporti di collaborazione e promozione.

La serata si concluderà con una festa, accompagnata da buona musica e cibo, per aprire la nuova stagione sportiva durante la quale saranno presentate le principali compagini sportive che prenderanno parte ai campionati regionali e nazionali.

Programma Open Day 30/09/2022

Start Associazione Disciplina

16:00 A.S.D. Volley Club Grottaglie Pallavolo

16:30 A.S.D. Nuova Pallacanestro Grottaglie Basket

16:30 A.S.D. Sant’Elia Grottaglie Basket

17:00 A.S.D. Atletica Grottaglie Atletica Leggera

17:30 A.S.D. Chivit Volley Pallavolo

18:00 A.S.D. Fenice Rossa Aikido, Ju Jitsu, Tai Chi Chuan, Qi Gong, Pa Kua Chang

18:30 A.S.D. Delfini Taranto Football Americano & Flag Football

19:00 A.S.D. FC United Grottaglie Calcio

19:30 A.S.D. Magica Volley Pallavolo

20:00 A.S.D. Dojo H. Kanazawa Arti Marziali

20:30 A.S.D. W.F.C. Grottaglie Calcio a 5 femminile

21:00 A.S.D. Dedalo Danza aerea

21:30 A.S.D. New Olympic Grottaglie – Antonaci Boxing Team Boxe

ESTERNO G.S.C. Bike School Grottaglie Ciclismo

ESTERNO A.S.D. Sherwood Grottaglie Tiro con l’arco

Programma Tavole Rotonde 01/10/2022

Start End Nome Titolo Panel Relatore

16:00 16:45 CONI Sport: passione a misura di tutti Michelangelo Giusti Delegato provinciale CONI

17:00 17:45 COMITATO GIOCHI DEL MEDITERRANEO Taranto 2026: un’opportunità per l’intera provincia

18:00 18:45 CIP Adesione al CIP e partecipazione campionati Giuseppe Pinto Presidente regionale CIP

19:00 19:45 COMUNE DI GROTTAGLIE Il futuro dell‘impiantistica sportiva Vincenzo Quaranta Vicesindaco ed Assessore allo Sport

20:00 20:45 DECATHLON Facciamo Rete Insieme: l’importanza del Network Carmine Palladino Direttore Decathlon Taranto