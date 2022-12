La visita andrologica nell’uomo – L’importanza della prevenzione in andrologia, è il titolo del convegno che si terrà mercoledì 14 dicembre alle ore 18:30 presso il palazzo Marchesale di Montemesola. L’evento, promosso ed organizzato dalla Fertylab di Rocco Saracino, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Montemesola, riguarderà la prevenzione andrologica.

All’appuntamento, che verrà aperto dai saluti del sindaco di Montemesola Ignazio Punzi e dall’assessore alle politiche sociali dello stesso comune Pasqua Lupoli, interverrà il Dott. Michele Cotugno, uro-andrologo, specialista in andrologia e responsabile dell’unità di Uro- Andrologia della casa di cura Salus di Brindisi. A moderare l’incontro, il dottor Rocco Saracino.

“Quello della prevenzione andrologica – spiega il dottor Rocco Saracino – è un tema molto importante da affrontare, in quanto il ruolo dell’andrologo e le patologie associate alla sfera sessuale maschile sono poco conosciute dalla popolazione. Basti pensare, ad esempio, ad una condizione patologica come il varicocele. Numerosi uomini soffrono di questa patologia, che se curata in età adolescenziale non altera lo stato di fertilità dell’uomo”.

“È per questo motivo – conclude il dottor Saracino – che abbiamo voluto organizzare un incontro di sensibilizzazione dedicato principalmente alla popolazione maschile, in modo da far conoscere l’importanza della visita andrologica nella prevenzione delle patologie sessuali maschili e le conseguenze di una mancata prevenzione”.

L’evento è gratuito ed aperto a chiunque volesse approfondire questo argomento.