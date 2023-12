Il Presepe Vivente di Faggiano, nato nel 1992, si svolge nel periodo compreso tra il 24 Dicembre ed il 6 Gennaio in un sito naturale con caratteristiche rupestri, in una zona a ridosso del dosso collinare del paese, denominata ″Campana″.

All’interno di esso sembra di tornare ai tempi della vita di Nostro Signore, come se si entrasse in una macchina del tempo. Scopri come si viveva allora grazie alle nostre statue viventi, che riproducono le mansioni e i personaggi dell’epoca.

Trattasi di un sito che la natura, pare, abbia plasmato appositamente per questo tipo di rappresentazione: grotte naturali, conformazioni rocciose facilmente sfruttabili come luoghi per lo svolgimento delle varie attività che di solito contornano ed arricchiscono un presepio, camminamenti che disegnano un percorso adattissimo a far entrare i visitatori nel vivo della rappresentazione e qualche ritocco, per rendere più accogliente il luogo, concorrono a determinare uno scenario naturale che ben si presta alla manifestazione.

Il visitatore, percorrendo il percorso obbligato del presepe, può soffermare la sua attenzione a tutti quei mestieri di natura contadina che infondono calore umano e scenografico all’ambiente della rappresentazione, quindi troviamo: i pastori, con le pecore al pascolo, il calzolaio, il falegname, il fabbro, il cestaio, il ceramista, l’artigiano della pietra, l’oste che mesce il vino, il casaro che in tempo reale prepara la ricotta, la locanda dove le massaie preparano le classiche pettole natalizie che vengono offerte al visitatore, le capanne con le massaie che davanti al fuoco del camino preparano la pasta fatta in casa, il pescatore che dal laghetto porta il pesce nella sua grotta per preparalo ed offrirlo ai visitatori, la dimora di Erode, il mulino, il frantoio, focolari domestici con tessitrici e ricamatrici.

Tra ruscelli, laghetti e cascate, inoltre tanti bambini che con intonano canti di lode e preghiera per la venuta di Gesù Bambino. Il giorno dell’ Epifania poi, il presepe si arricchisce dell’arrivo dei Re Magi che con il loro doni rendono omaggio al Salvatore.

L’incantevole sito rupestre e gli oltre cento personaggi che vi partecipano, infondono al paesaggio e nel cuore dei visitatori , migliaia ogni anno, quell’atmosfera di suggestione e di mistero, tali da restituire alla nascita del Bambin Gesù un senso di pace e di fede.

La Magia del vero Natale, vivila a Faggiano 25, 26 e 30 Dicembre 2023 e 1,4 e 6 gennaio 2024. Orari 17:00 – 21:30