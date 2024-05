Venerdì 17 maggio ad Aperitivo d’Autore arriva la scrittrice Claudia Durastanti, con il suo nuovo libro Missitalia (La Nave di Teseo). L’appuntamento è alle 19.30 nella settecentesca Masseria Rosario, a Grottaglie.

Dopo il successo di La straniera, finalista al Premio Strega e tradotto in più di 25 Paesi, l’autrice e traduttrice torna con un romanzo percorso dalle figure magiche e sfuggenti di tre donne, unite da una rete di corrispondenze invisibili, tra epoche antiche e future, in un Meridione che diventa Terra: quella d’appartenenza ancestrale e il pianeta osservato da lontano, in cerca di un presagio di luce. L’ospite dialogherà con Vincenzo Parabita, ideatore di Aperitivo d’Autore. Si tratta dell’unica data a Taranto e provincia della scrittrice nata a New York.

Claudia Durastanti, l’autrice

Nata a New York nel 1984, Claudia Durastanti è scrittrice e traduttrice dall’inglese. Il suo romanzo d’esordio “Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra” (2010, La nave di Teseo) ha vinto il premio Mondello Giovani. Ha pubblicato “A Chloe, per le ragioni sbagliate” (2013, Marsilio), “Cleopatra va in prigione” (2016, Minimum Fax) e “La straniera” (2019, La nave di Teseo), finalista al premio Strega, tradotto in più di 25 Paesi e tra i migliori libri del 2022 per il New Yorker. “Missitalia” è il suo ultimo libro (2024, La nave di Teseo). Ha una rubrica di musica su Internazionale. Cura i libri della Tartaruga.

Missitalia, il nuovo libro di Claudia Durastanti

Amalia Spada è un’avventuriera lontana dai tumulti che agitano l’insorgente nazione; una donna dallo spirito irrequieto e temerario. Vive in una casa tra i calanchi lucani diventata un rifugio per creature diseredate e ribelli in cerca di una nuova vita, per ragazze selvatiche e uomini dalla forza mozzata. Quando arriva l’industrializzazione, la Fabbrica piomba nelle loro vite come un oscuro oggetto del desiderio, mutandone per sempre il destino.

Negli anni del Dopoguerra e della corsa all’energia, una giovane antropologa di nome Ada esplora la Basilicata del sortilegio e del petrolio mentre scopre le mutevoli incarnazioni dell’amore. Muovendosi tra centri di potere e impianti d’estrazione, Ada si ritrova invischiata in un Sud perturbante e magnetico che rivoluziona il corso della sua esistenza.

Cento anni più tardi, la Lucania è diventata la base per la colonizzazione della Luna: da qui partono le navicelle dell’Agenzia Spaziale Mediterranea dirette al Mondo Nuovo. In questo insediamento avveniristico si trova A, una donna solitaria e libera che ridà vita a oggetti non più desiderati per conto dell’Agenzia. Nel suo passato c’è stato un marito, ma anche il bisogno di andare lontano; nel suo presente, la voglia di conciliarsi con l’idea della fine. Illuminato da lampi e accensioni improvvise, come fuochi d’artificio che scoppiano ad altezze diverse, “Missitalia” è un romanzo che, di fronte alla Storia, sceglie di raccontarne una propria: è una feritoia sulle possibilità taciute o soltanto immaginate nel tempo.

Come consuetudine del format di Volta la carta, nella prima parte della serata si farà aperitivo con la proposta food realizzata per l’occasione dal Symposium Cafè, a cui saranno abbinati i vini di Tenute Motolese. Seguirà l’incontro con l’autrice. L’ingresso è con ticket esclusivamente in prevendita su Postoriservato.it al link https://bit.ly/3UqUY1V e nei punti vendita autorizzati PostoRiservato. Sarà possibile acquistare i ticket fino alle ore 14 del giorno dell’evento. Per informazioni: 380.4385348 – aperitivodautore@gmail.com