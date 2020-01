Lunedi 20 gennaio alle ore 19.00 la libreria Mondadori, sita in via De Cesare a Taranto, ospita la presentazione del libro “Non starò a guardare” di Titti Andriani, dialoga con l’autore Gabriella Ressa, direttore responsabile di Radio Cittadella. I proventi di questo libro e le donazioni ricevute verranno completamente devoluti a favore di Afron, oncologica per l’Africa Onlus.

L’autore, Titti Andriani, di “Non starò a guardare. Storia di una rinascita”, Magi Edizioni, incontrerà il pubblico lunedì 20 gennaio ore 19.00 presso gli spazi della libreria Mondadori Store di via De Cesare 35, situato nel borgo della città di Taranto. Durante l’evento Titti Andriani dialogherà con Gabriella Ressa, Direttore responsabile di Radio Cittadella.

L’autrice

Titti Andriani (Piacenza, 1962) è Presidente di AFRON Oncologia per l’Africa, Onlus fondata nel 2010 insieme ad una squadra di medici specialisti in oncologia dell’Istituto dei

Tumori di Roma per combattere il cancro nelle donne e nei bambini africani. Dal 2006 ha effettuato 33 missioni umanitarie in Uganda. Per l’impegno profuso nel paese nella lotta contro i tumori, nell’ottobre 2018 AFRON è stata premiata dal governo ugandese con una medaglia al valore. Nel marzo 2019 il Presidente Mattarella ha conferito a Titti Andriani la nomina di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’associazione

AFRON Oncologia per l’Africa è un’associazione Onlus fondata nel 2010 da medici specialisti dell’Istituto dei Tumori Regina Elena di Roma per combattere il cancro nelle donne e nei bambini africani. Dal 2010 opera in Uganda attraverso 4 settori di intervento: formazione oncologica del personale sanitario locale sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nei tumori screening per il cancro della mammella e della cervice uterina nelle donne e per il Linfoma di Burkitt nei bambini supporto alle cure ai pazienti e ai familiari. Nel 2017 è stata nominata membro dell’Uganda Cancer Society. Nel 2018 ha ricevuto una medaglia al valore dal governo ugandese. Dal luglio 2016 ha esteso le sue attività anche in Rwanda, dove attualmente svolge programmi di sensibilizzazione e screening sui tumori femminili nel distretto di Rulindo. Nel 2013 è stata presente anche in Mauritania con un programma di formazione oncologica nel Centre National d’Oncologie di Nouakchott.

I numeri di Afron

800.000 persone sensibilizzate sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce

e della 16.173 visite ginecologiche e senologiche offerte alle donne

174 screening offerti a bambini per l’identificazione del linfoma di Burkitt

39 medici volontari in missione per la formazione dello staff medico-infermieristico locale

Supporto psicosociale garantito a 100 bambini colpiti dal cancro

Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia offerta ad 1 medico ugandese

Cure chemioterapiche introdotte presso il Nsambya Hospital di Kampala

Family House costruita all’interno del Nsambya Hospital di Kampala per ospitare le pazienti provenienti dai villaggi lontani durante il trattamento chemioterapico

Partnership con 5 ospedali ugandesi: Uganda Cancer Institute (Kampala); Nsambya Hospital (Kampala); St. Joseph Hospital (Kitgum); St. Kizito Hospital (Matany) e Lacor Hospital (Gulu)

Partnership con 3 organizzazioni non governative locali: Uganda Women Cancer Support Organization (UWOCASO); Uganda Child Cancer Foundation (UCCF); Breast Cancer Initiative East Africa (BCIEA)

Collaborazioni con numerose organizzazioni non governative italiane: ALCLI Giorgio e Silvia, Soleterre Strategie di Pace Onlus, CUAMM Medici con l’Africa, AISPO, AVSI, APOF, ICU.

Informazioni e contatti

I proventi di questo libro e le donazioni ricevute verranno destinati al progetto ABLE+ che ha lo scopo di migliorare la sopravvivenza dei bambini affetti da Linfoma di Burkitt aumentare la protezione dai tumori femminili nell’Uganda settentrionale. INGRESSO LIBERO. Per informazioni: Mondadori Store, via De Cesare n°35, Taranto Tel.099.4591661

Facebook @mondadoritaranto CONTATTI AFRON Oncologia per l’Africa Onlus Via Luigi Bodio 10 – 00191 Roma Tel. 06.36301803 – Mobile: 339.7209153