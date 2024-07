L’associazione Contaminazioni, con il sostegno di Donna a Sud – Festival delle Culture al Femminile, è lieta di annunciare la presentazione dell’ultimo lavoro di Viola Di Grado, intitolato “Marabbecca”, edito da Nave di Teseo.

L’evento avrà luogo il 6 luglio alle ore 20 presso il Caffè Letterario Cibo per la Mente, situato nel cuore della città vecchia di Taranto. Un Incontro con la Letteratura Distopica e Surreal.e “Marabbecca” di Viola Di Grado, una delle voci più originali della letteratura contemporanea italiana, sarà protagonista di un incontro imperdibile nell’ambito della rassegna “Fahreneit 451 – Aperitivo d’Autore”, dedicata alla letteratura e alle arti distopiche, fantascientifiche, surreali e iperrealiste. Questa serata rappresenta un’opportunità unica per gli amanti della narrativa di immergersi nel mondo enigmatico e affascinante creato dalla scrittrice.

Un’Organizzazione Esemplare. L’evento è organizzato dall’associazione Contaminazioni, nota per il suo impegno nella promozione culturale e artistica, in collaborazione con Donna a Sud – Festival delle Culture al Femminile, che da anni sostiene e valorizza le voci femminili nel panorama culturale. Questa sinergia rappresenta un importante passo avanti nella diffusione della cultura e della letteratura di qualità.

Un Aperitivo Culturale nel Cuore della Città Vecchia. Il Caffè Letterario Cibo per la Mente, luogo iconico della città vecchia di Taranto, offrirà una cornice suggestiva e accogliente per questo evento speciale. I partecipanti avranno l’opportunità di incontrare Viola Di Grado, ascoltare la sua presentazione e discutere con lei dei temi trattati nel libro, il tutto accompagnato da un piacevole aperitivo. Previsto drink + appetizers, un’occasione per esplorare nuovi sapori. Prenotazione tramite Eventbrite seguendo il link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fahrenheit- 451-aperitivo-dautore-marabbecca-di-viola-di-grado-937102628187?aff=oddtdtcreator Oppure prenotando direttamente al numero 3207277426

Dettagli dell’Evento:

 Data: 6 luglio 2024

 Ora: 20:00

 Luogo: Caffè Letterario Cibo per la Mente, Città Vecchia, Taranto

 Organizzazione: Associazione Contaminazioni

 Sostegno: Donna a Sud – Festival delle Culture al Femminile

 Dialoga con l’autrice Tiziana Magrì

 Letture a cura di Silvana Pasanisi e Barbara Galeandro

 Book Point Mondadori Taranto