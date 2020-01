Save the Children Taranto organizza, in collaborazione con la Libreria Dickens, per Venerdì 10 gennaio 2020, alle ore 19, presso la suddetta libreria, situata in Via Medaglie d’Oro, 129 a Taranto,

la presentazione del libro “Il Sogno Nascosto” di Giovanni Barco, edito da LibEreria. Dialogherà con l’autore Valeria Fiorino. Interventi musicali a cura dei Folk Wizards. Ingresso libero e gratuito.

La trama

Nella Lecce barocca, due ragazzi, Felice e Gaia, vivono una vita normale, forse anche troppo, finché non s’incontrano ad una festa. Da allora una serie di avvenimenti sconvolge la loro routine, fino al punto in cui un evento li segna nel profondo. Tra gli esami di maturità che imperversano ed il tempo che scorre inesorabile, i due giovani dovranno fare i conti con la lotta tra la voce delle parole e quella del cuore… Una storia come tante, che parla di coraggio, sentimenti, in una cornice splendida come la Firenze del Sud. La tecnologia che sembra mettere in difficoltà le relazioni, il mondo che corre e non accetta i turbolenti, che comunque vivono controcorrente. Un filo sottile diviso tra la paura di esporsi ed il coraggio di osare, per essere se stessi.

L’autore

Giovanni Barco, classe 1993, è uno scrittore brindisino laureato in Lingue, Letterature e Comunicazione Interculturale presso l’Unisalento. Appassionato di arte, si impegna nel campo musicale, dove ha un progetto di musica italiana e internazionale di nome “Simple Ones”, un altro di musica inedita, country e blues chiamato “Folk Wizards” e uno rock pop col titolo “San Giuseppe’s Band”; ha collaborato con vari artisti della scena locale salentina. Ha avuto esperienze teatrali in alcune compagnie con vari maestri come Gino Cesaria, Giuseppe D’Angelo, Cosimo Massaro, Alessandro Zizzo, Daniele Barletta e Michele Camassa. Ha condotto un programma radiofonico presso la Radio dell’Università del Salento, intitolata “Radio Wau”. Membro delle associazioni culturali “Guns” di Mesagne (BR), e “Dear Amico” di Oria (BR), si occupa di promuovere la cultura insieme al fondatore di quest’ultima Giampiero Dell’Aquila, detto “Pierre”. “Il Sogno Nascosto” è il suo primo romanzo, pubblicato il 25 settembre 2018, edito da LibEreria, giunto alla seconda edizione il 29 aprile 2019. Ha pubblicato anche con LibEreria la raccolta di poesie collettiva “IntrArtenimento” il 24 ottobre 2019.