L’Associazione Angeli Figli Dell’Autismo è lieta di annunciare la pubblicazione dell’opera “Il mondo visto con gli occhi di Sofia”, volume illustrato e realizzato interamente attraverso i disegni della piccola Sofia Balestrucci.

Sofia è una dolcissima bambina autistica di nove anni che ha sviluppato, nel tempo, una serie di abilità tra cui quella di trasferire tutto ciò che vede nei suoi disegni. Sofia è in grado di realizzare anche più di dieci disegni al giorno, che vengono sapientemente raccolti da suoi genitori per essere mostrati tramite i social network come Facebook e Tik Tok (@margheritacometa).

Da qui è nata l’idea di far diventare questa collezione, apparentemente senza una trama, un vero e proprio libro in cui i personaggi possono prendere finalmente vita. “Il mondo visto con gli occhi di Sofia”, pubblicato da G. C. L. Edizioni, vuole essere un messaggio di forza e speranza per tutti i genitori con figli autistici e un modo per guardare la disabilità con altri occhi.

L’Associazione Angeli Figli Dell’Autismo intende quindi porgere l’invito a quanti vorranno partecipare alla presentazione del volume, che si terrà a Pulsano giovedì 19 maggio, a partire dalle ore 18.00, presso la sala consiliare del Castello De Falconibus.

L’evento sarà moderato da Claudio Salinaro, presidente dell’Associazione. Durante la serata interverranno: l’editore Gian Carlo Lisi; Margherita Cometa, mamma di Sofia; il Commissario Straordinario del Comune di Pulsano, D.ssa Rosa Maria Padovano; il Presidente del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto, Francesco Riondino; Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia.

“Questo sarà solo il primo di una lunga serie di eventi legati al libro di Sofia e, più in generale, alla possibilità di guardare l’autismo in modo differente”, ha affermato Claudio Salinaro, presidente dell’Associazione organizzatrice. “Abbiamo infatti in cantiere una serie di progetti di stampo editoriale, con la collaborazione delle famiglie e di quanti vorranno unirsi a noi, per continuare a lanciare un messaggio positivo a tutti coloro che convivono e affrontano la disabilità quotidianamente”.

Alla fine serata è previsto il firmacopie. Per accedere all’evento è necessario indossare la mascherina FFP2. Tutte le informazioni sono disponibili sulle pagine Facebook Angeli Figli Dell’Autismo e Il mondo visto con gli occhi di Sofia.