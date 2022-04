Con la presentazione del libro “Accadde al Castello …” si conclude la rassegna “Letture a km 0 – La Cultura a filiera corta 5° Edizione”, con il 6° appuntamento in programma che si svolgerà Sabato 09 Aprile 2022, dalle ore 18:30, presso la sede del Laboratorio Urbano Mediterraneo/Presidio del Libro di San Giorgio Jonico, sito in via Trento S.N.C., accanto all’Ufficio Postale.

Il 6° appuntamento è dedicato al libro “Accadde al Castello…” (Scorpione Editrice, 2021), scritto dall’Ingegnere ed appassionato studioso di storia Antonio Tagliente. Il piccolo (64 pagine) ma densissimo saggio è una raccolta di storie legate al Castello Aragonese di Taranto, che l’autore ci ricorda essere il secondo monumento della Puglia per numero di visite dopo Castel Del Monte; nel 2019, infatti, prima della pandemia, ha accolto più di 138.000 visitatori.

Il libro sul Castello Aragonese

Le storie, corredate da illustrazioni, disegni e fotografie d’epoca sia in bianco e nero che a colori, immergono il lettore nel periodo raccontato e attraverso una narrazione dei fatti aglie e accattivante gli fanno percepire quanto il Castello Aragonese sia stato al centro di accadimenti storici importantissimi sia per Taranto che per la Puglia e anche l’Italia.

Quest’ultimo saggio di “Letture a km 0 – La Cultura a filiera corta” pone l’attenzione sull’importanza della “storia” non solo per comprendere il passato ma anche, e forse soprattutto, per cercare di prevedere e/o immaginare il futuro.

Perché, come ci ricordava Winston Churchill: “Più indietro si riesce a guardare, più avanti si riuscirà a vedere”, e allora lo studio della storia diventa fondamentale, necessario affinché si riesca a curare quella “miopia” che ha colpito tutti noi e che la cronaca di questi giorni ha fortemente acutizzato.

A moderare la serata ed a dialogare con l’autore sarà il giornalista Raffaello Castellano, coordinatore del Laboratorio Urbano Mediterraneo e responsabile del Presidio del Libro di San Giorgio Jonico.

L’evento è organizzato dal Laboratorio Urbano Mediterraneo – Presidio del Libro di San Giorgio Jonico, in collaborazione con l’A.C.S.I. Comitato Provinciale di Taranto ed il patrocinio di “San Giorgio Jonico – Città che legge”, ed è sostenuto dalla Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale (Gestione e valorizzazione dei Beni Culturali).

L’ingresso, nel rispetto delle normative vigenti in materia di contrasto al Covid-19, sarà consentito solo esibendo il Super Green Pass ed indossando la mascherina FFP2. Dato il ridotto numero di posti disponibili, è consigliabile la prenotazione chiamando i numeri 333 33 16 951 – 347 17 81 753.