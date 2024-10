Dopo gli ottimi risultati della prima edizione, dal 28 al 30 ottobre torna a Taranto il Premio Pricò, momento d’apertura del progetto “Pricò – Il Cinema è Giovane”, prodotto da Il Serraglio APS, in collaborazione con Giffoni School Experience.

Si tratta di un vero e proprio festival del cinema riservato alle scuole del territorio, anche quest’anno finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, in quanto vincitore del bando “Cinema e Immagini per la Scuola”. A ospitare la tre giorni dell’iniziativa sarà nuovamente il teatro TaTÀ, che si riempirà di ragazzi provenienti da tutta la provincia. Il premio gode del patrocinio morale del Comune di Taranto e dell’assessore alla Cultura Angelica Lussoso e della partnership con la cooperativa teatrale Crest.

L’importante novità di quest’anno è rappresentata dal fatto che le tre giornate tarantine saranno anche la prima tappa dello School Experience di Giffoni, che proseguirà poi in Sardegna. Nell’ambito di questa collaborazione, nei giorni del Premio gli studenti saranno parte attiva di una competizione dedicata alle opere prodotte da scuole o enti. Per ciascuna sezione sarà assegnato ad aprile 2025 il premio School Experience Festival Award. A Taranto verrà invece assegnato il Premio Pricò a produzioni realizzate nell’ambito di progetti scolastici. I vincitori parteciperanno nel 2025 alla rassegna Vicoli Corti – Cinema di periferia, festival cinematografico organizzato da Il Serraglio che il prossimo anno festeggerà le venti edizioni.

Intanto il programma del Premio Pricò è pronto: la mattina del 28 ottobre sarà dedicata alle scuole primarie, il 29 ottobre alle scuole secondarie di primo grado e il 30 ottobre alle secondarie di secondo grado. Prima gli alunni, che svolgeranno anche il ruolo di giurati, vedranno i cortometraggi che hanno partecipato al concorso di Giffoni School Experience. La seconda parte della mattinata sarà destinata al Movie Lab, un laboratorio sul linguaggio cinematografico che coinvolgerà direttamente gli alunni, curato da un esperto del team di Giffoni. Rientra nel progetto anche la formazione per i docenti che, il 28 ottobre alle 16.30, prenderanno parte al Digital Proof, un laboratorio che aiuta a comprendere come costruire al meglio lezioni multimediali interattive, utilizzando anche strumenti familiari ai ragazzi come gli smartphone.

Quest’anno la scuola destinataria delle attività di formazione e orientamento e il liceo artistico “V. Calò” (sedi di Grottaglie e Taranto). Invece al premio Pricò – Giffoni School Experience parteciperanno istituti scolastici di Massafra, Taranto, Grottaglie, Statte e Crispiano.

Al di là delle giornate del premio, tante sono le attività previste per i più giovani dal progetto Pricò: innanzitutto le masterclass sui mestieri del cinema, incentrate su scenografia, costumi, fotografia, sceneggiatura, regia, montaggio, produzione cinematografica e distribuzione. L’obiettivo è trasmettere è far acquisire conoscenze specialistiche e comprendere le opportunità nel settore cinematografico.

Ci sarà anche un laboratorio specifico di produzione cinematografica, in cui i ragazzi svilupperanno competenze legate alla realizzazione di un prodotto audiovisivo e alla capacità di lavorare in team. La sede di Grottaglie del liceo artistico “V. Calò” produrrà un corto di fiction, in seguito a un laboratorio di regia e sceneggiatura curato dal regista Giacomo Abbruzzese. Mentre la sede di Taranto del liceo sarà impegnata nella creazione di spot sui diritti sotto la guida del team media di Amnesty International Italia.

Altra attività già avviata a scuola è quella di mentoring sul linguaggio dei cortometraggi, con la collaborazione dei WeShort, partner di Pricò. Immancabile poi il cineforum, con la visione in sala guidata da un esperto. Queste proiezioni saranno aperte anche ad altri istituti non direttamente coinvolti nelle attività di formazione.

Altra novità di questa edizione è la Pricò Card, una carta che verrà consegnata agli studenti che parteciperanno alle attività e che consentirà loro di usufruire di agevolazioni economiche nell’accesso ai cinema convenzionati.