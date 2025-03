STAI PARLATO , il podcast de La Factory Signore e signori, Stai Parlato torna per la registrazione dal vivo questa settimana con un ospite che non ha bisogno di filtri (e infatti non li usa): Pietro Sparacino!

Pietro Sparacino

Nasce nel 1982 e da allora non ha smesso mai di respirare. Da oltre quindici anni orbita nel mondo del teatro, della tv e della comicità. Nel 2009 è componente della prima ora del gruppo SATIRIASI, il primo progetto di Stand Up Comedy VM18 in Italia. Conta all’attivo 9 monologhi di stand up comedy.

Nel 2013, su Raidue, protagonista di tutte le puntate del programma #Aggratis. Nel 2014 è nel cast di XLOVE, programma prodotto da LE IENE in onda su Italia1. Dal 2014 al 2018 è uno dei comedian della trasmissione STAND UP COMEDY , in onda su Comedy Central, Sky. Nel Maggio del 2015 partecipa al Maurizio Costanzo Show.

Ha scritto per Le Iene, Enrico Brignano e altri comici del panorama nazionale. Dal 2015 al 2017 nel cast de Le Iene in veste di inviato. Nel 2018 è autore di Scherzi a Parte. Nel 2019 cura la direzione artistica e la presentazione della rassegna di stand up comedy e podcast Audibile Comedy Live.

Pietro Sparacino a Taranto

Qui a Taranto è di casa, abbiamo infatti il piacere di sentirlo e vederlo all’opera nel ruolo di MC al Comedy Central Live una volta al mese, da due stagioni ormai, sul palco di Spazioporto, qui affianco dai nostri amici-vicini.

Possiamo assicurare che è uno che le cose certamente non le manda a dire! GIOVEDÌ 27 MARZO, H. 18:30 a La Factory, in via Niceforo Foca 30. Senza filtri, senza censura e con una birra artigianale in mano da sorseggiare, quella del nostro main sponsor Tabir – Birroteca Tarantina: venite a godervi la chiacchierata nel nostro hub creativo.

Volete essere valore aggiunto del nostro podcast?

1. Venite a sentirci dal vivo (che in differita non è la stessa cosa)

2. Scriveteci le domande che avreste sempre voluto fare a Pietro (quelle imbarazzanti hanno la priorità)

E se proprio siete impossibilitati ad esserci (potreste esserne rammaricati a vita!), niente panico: la puntata arriverà come sempre sul nostro canale YouTube.

E a proposito, iscrivetevi per non perdervi questa e le prossime uscite! Segnate in agenda e non mancate: non fate gli indecisi, che poi tocca rimpiangere. Vi aspettiamo! La Factory – handmade in Italy