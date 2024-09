Dalla tavola alla farmacia, dalla cosmetica alla moda, le piante medicinali e aromatiche, comunemente note come “piante officinali” usate nel mondo sono stimate essere circa 60,000.

La svolta green nella vita di tutti i giorni ha evidentemente indotto un aumento delle superfici coltivate in Puglia del +300%, con la domanda nazionale salita a 25 milioni di chili e un mercato europeo che conta 450.000 tonnellate di erbe e piante essiccate e oltre 100.000 tonnellate di oli essenziali.

Questo sarà il focus del prossimo incontro realizzato dal GAL Valle d’Itria venerdì 27 settembre alle ore 18.00 presso il Frantoio Rosso Ipogeo a Martina Franca (via Alberobello, 16). Affiancati da Rocco Mariani, agronomo etnobotanico e responsabile tecnico del Museo Orto Botanico, scopriremo le preziose risorse naturali legate al nostro territorio e alle tradizioni: basilico, menta, lavanda, peperoncino, timo, rosmarino, salvia, camomilla per citare le più comuni.

“Le aziende agricole pugliesi impegnano una superficie coltivata a piante aromatiche, medicinali e da condimento di oltre 450 ettari che coprono però appena il 3% del fabbisogno nazionale– ha dichiarato il presidente del GAL Valle d’Itria, Giannicola D’Amico- è evidente che il settore ha grandi potenzialità anche in termini di effetti sull’occupazione e sull’indotto per non parlare della possibilità di diversificare le coltivazioni in vista della avanzata del batterio Xylella Fastidiosa.“

L’incontro è realizzato nell’ambito del PSR Puglia 2014/2022 Misura 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo del GAL Valle d’Itria -Azione 9 intervento 1 “Le filiere agroalimentari fra produzione, trasformazione e commercializzazione: incontri informativi”.

