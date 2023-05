La Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Asl Taranto, diretta dalla dottoressa Cristina Dellarosa, promuove l’iniziativa “Per tutti i colori” che si svolgerà giovedì 11 maggio, contemporaneamente, in tutte le sedi della struttura: Taranto, Manduria, Ginosa e Mottola.

La data dell’11 maggio è quella della Giornata nazionale per la promozione del Neurosviluppo, individuata dalla SINPIA (=Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), nell’ambito della settimana europea di sensibilizzazione sulla salute mentale.

Le equipe incontreranno i bambini e le bambine, i genitori e i docenti in alcune scuole del territorio per far conoscere le attività del servizio, per promuovere riflessioni sull’intervento di prevenzione e promozione della salute, con un’attenzione specifica rivolta al benessere emozionale dei bambini e delle bambine e delle famiglie. Per l’occasione, Palazzo di Città a Taranto, e un monumento per ogni Comune dove sono presenti le sedi operative della Neuropsichiatria infantile, saranno illuminati con i colori dell’arcobaleno che rappresentano sia la molteplicità degli aspetti coinvolti nel neurosviluppo, sia il diritto di tutti i bambini a vivere in tempo di pace.

“Lavoriamo per ascoltare le richieste e dare risposte alle famiglie nel più breve tempo possibile. L’instaurazione di un circolo virtuoso con le famiglie, i pediatri di libera scelta e le scuole è fondamentale per favorire la diagnosi precoce e accedere quanto prima al servizio” dichiara la direttrice Dellarosa. “Questi eventi hanno l’obiettivo primario di informare e sensibilizzare la comunità dei servizi che il servizio sanitario offre sul territorio” – afferma Vito Gregorio Colacicco, direttore generale di Asl Taranto.