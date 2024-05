Esiste un bosco magico in Puglia, in provincia di Taranto. E’ il bosco di Sant’Antuono, conosciuto anche come il bosco delle lucciole!

Il bosco delle lucciole si estende per circa 520 ettari nel territorio di Mottola, lungo la strada Martina Franca ed all’interno ospita la sede del wwf trulli e gravine. E’ un bosco poco conosciuto ma offre paesaggi ed ambienti molto variegati tra loro. Si va dal bosco di querce (fragno, leccio, roverella), a piccole gravine, a zone con pino d’aleppo.

Durante la passeggiata al tramonto nel bosco delle lucciole non mancheranno occasioni per ascoltare i canti ed i richiami dei rapaci notturni, anche loro molto presenti nel magico bosco delle lucciole pugliese. Conosceremo meglio le caratteristiche e le abitudini di alcuni di questi volatili e con un pò di fortuna magari riusciremo ad avvistarli.

Passeggiata al tramonto nel bosco delle lucciole

Ma il motivo fondamentale che muoverà e guiderà i nostri passi sarà quello di ammirare le lucciole! Questi coleotteri stanno diventando sempre più rari in Italia a causa dell’uso massiccio di pesticidi e dell’inquinamento atmosferico. Solo nei luoghi ancora intatti ed incontaminati, come il bosco di Sant’Antuono di Mottola, è possibile osservare le lucciole.

Solo in questo periodo, tra il 20 di maggio ed il 20 di giugno è il momento migliore! In questo lasso di tempo infatti avviene l’accoppiamento. Ed è proprio da questo istinto riproduttivo che si verifica il fenomeno della bioluminescenza.

La bioluminescenza infatti, fissa od intermittente, è usata dai maschi e dalle femmine di Lampyris noctiluca e Luciola lusitanica per riconoscersi, trovarsi, corteggiarsi con la finalità ultima della riproduzione. La luce che le lucciole emettono sono i “messaggi d’amore” che questi animali si mandano per attrarre il partner.

Con un pizzico di fortuna avremo quindi la possibilità di osservare il meraviglioso fenomeno della bioluminescenza, osservabile come detto, solo in questo periodo dell’anno, nel bosco delle lucciole di Mottola accompagnati da una guida naturalistica che vi farà apprezzare al meglio quanto andremo a vedere.

Sarà richiesto il buio assoluto e di restare quanto più possibile immobili ed in silenzio per non disturbare gli altri partecipanti e permettere alle lucciole di uscire allo scoperto e volarci intorno in piena tranquillità.

Come sapete non si può programmare il momento in cui un fiore sboccerà, in cui una stella cadrà…in cui le lucciole decideranno di illuminare il bosco. Pertanto sarà anche una questione di fattore c… Il periodo è quello giusto! Finger crossed!

INFO E DETTAGLI

@ 19:00 – 22:00 MASSIMO N°20 PARTECIPANTI A GRUPPO. Non sono ammessi bambini al di sotto di 8 anni

✔ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ESCLUSIVAMENTE VIA WHATSAPP al numero 3209771234

✔ Lunghezza della camminata: 9 Km / Tempo di percorrenza: 3 ore / Dislivello: trascurabile / Difficoltà: T (turistica)

✔ Durata: dalle ore 19:00 alle ore 22:00 circa

✔ Quota di partecipazione: €15

✔ Appuntamento: Ritrovo al punto di partenza della camminata alle ore 19:00 (verrà mandato punto di incontro Google Maps ai prenotati)

✔Abbigliamento ed occorrente: scarpe da trekking, k-way, zaino con acqua e cena al sacco, abbigliamento a strati con giacca a vento.